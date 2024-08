Central da de nuevo y busca lo que no pudo en el año: competir localmente

No tendría nada que reprocharse Central en este 2024. Peleó con dignidad y posibilidades ciertas en la Copa Libertadores. Hizo lo mismo cuando debió bajar a Sudamericana y en el medio ganó los clásicos del Coloso y de Arroyito. Terminó el 2023 campeón, además. Pero claro, todo tiene riesgos y costos. Los tomó el club de Arroyito para competir y cuando al 2024 le falta recorrido aún, es como que quedó lejos de todo también.

Abortada la competencia internacional, con la desazón que ello siempre implica, ahora tiene la responsabilidad de enfocarse de nuevo en el plano local donde más allá de las victorias sobre Newell’s, no hizo pie. Por eso es tan importante el partido de esta tarde-noche ante Atlético Tucumán . Porque hoy es un gran rival, ideal para empezar a remontar la cuesta.

Como todo tiene que ver con todo, este bajón canalla de la eliminación, llegó después de la partida antes del técnico que tenía todas las espaldas, Miguel Ángel Russo. No puede obviarse que eso trajo una gran dificultad que queda plasmada en el interinato que se prolongó de Matías Lequi. Y que no tiene definición sobre lo que será. Nunca salieron bien esas cosas, cuando no se toman las decisiones sobre quién conduce realmente y es un problema que la dirigencia deberá resolver a breve plazo.