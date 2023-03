Central Córdoba y Vizcarra, en el peor momento futbolístico

No levanta. El Chino Vizcarra en la cuerda floja. Córdoba perdió en Luján y otra vez el técnico quedó en el ojo de la tormenta.

El panorama de Central Córdoba no es el mejor, el equipo está último con 4 puntos junto Yupanqui y Puerto Nuevo en la Primera C y se le vienen 2 partidos en 4 días: el miércoles será local ante Berazategui y el sábado visitará a Sportivo Italiano en Ciudad Evita. En ese contexto la continuidad del técnico José Vizcarra está en el ojo de la tormenta. “Es un momento muy crítico que está atravesando Córdoba en las primeras fechas del torneo. Damos dos pasos para delante y al partido siguiente volvemos a fojas cero. Así y todo se complica para el futuro, donde todos los equipos se prepararon por luchar por los tres ascensos directos a la B o ingresar al reducido por el cuarto ascenso. Debemos clasificar entre los primeros once equipos para tener la mínima chance. En el torneo participan 19 instituciones, hoy estamos entre los tres últimos con solo 4 puntos”, apuntó un alto dirigente charrúa.