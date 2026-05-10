La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María volvió a frotar la lámpara para uno de los goles importantes de Central

En el peor momento de Central apareció Ángel Di María para el empate ante Independiente. Un golazo de los importantes como hacía bastante no pasaba

10 de mayo 2026 · 16:50hs
Se viene el golazo de Ángel Di María. La zurda del volante de Central vencerá la resistencia de Rey

Sebastián Suárez Meccia

Se viene el golazo de Ángel Di María. La zurda del volante de Central vencerá la resistencia de Rey, el uno de Independiente.

Ángel Di María apareció para uno de los goles importantes, en el momento justo, cuando peor la pasaba Central ante Independiente. Hacía mucho que una definición suya no significaba tanto, para pelear una clasificación que en el primer tiempo parecía escapársele de las manos.

Después llegaron los goles al final de Giovanni Cantizano y Elías Verón para desatar una fiesta total en Arroyito. Nada de eso tal vez hubiera sido posible di Angelito no frotaba la lámpara en el momento de mayor angustia para Central.

En un partido luchado y y sin situaciones claras, sin embargo Jeremías Ledesma fue el primero en intervenir en serio cuando evitó el gol de Abaldo. Pero nada pudo hacer cuando Gabriel Avalos entró como una tromba en el área chica para romper la red canalla.

El 1 a 0 fue un golpe en el mentón para el Canalla, al que se le iba el primer tiempo sin poder reaccionar y que hubiera llegado al vestuario repleto de interrogantes. Hasta que apareció Di María.

El 11 recogió la pelota con mucha marca sobre la izquierda, amagó y se hizo el hueco para disparar de zurda con comba, bajo, lejos de la posible reacción de Rey. Un verdadero golazo para un 1 a 1 muy necesario.

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>>Leer más: Alguna vez tenía que pasar: Ángel Di María falló un penal y también el rebote

Hacía rato que Ángel Di María no marcaba

Antes del encuentro con Independiente, Di María venía torcido, marrando un penal ante Libertad por la cuarta fecha de la Copa Libertadores e inclusive no pudiendo concretar el gol de rebote, mérito del arquero paraguayo mediante.

Antes sí Angelito había señalado por la Copa por la misma vía, para marcar el segundo en Venezuela ante Universidad Central. Pero antes de esa conquista, hacia mucho tiempo que no marcaba.

Es más, el último gol de Di María en el torneo Apertura había sido en la octava fecha, nada menos que abrir el triunfo en el clásico en cancha de Newell's. Ahí empezó también le etapa de la lesión que lo tuvo a maltraer en los últimos tiempos.

Ese gol fue el cuarto del torneo Apertura, ya que antes le marcó el 1 a 0 a Belgrano de penal en la primera fecha (perdió 2-1), abrió el partido en Avellaneda ante Racing en la fecha siguiente (victoria 2-1) e hizo el 2-0 sobre la hora en Arroyito ante Barracas Central.

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