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Central Córdoba derrotó a Fenix y logró su segundo éxito al hilo de la mano de Cacho Sialle

En el Gabino Sosa, el Charrúa le ganó por 1 a 0 a Fenix y escala posiciones en la Primera C de la mano de su nuevo entrenador.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de mayo 2026 · 17:41hs
Cristian Sánchez

Cristian Sánchez, de tiro libre, le dio un nuevo triunfo a Central Córdoba.

Central Córdoba tuvo un cacho de alegría en la tarde del sábado y volvió a sumar de a tres en el campeonato de Primera C al ganarle por 1 a 0 a Fenix en el Gabino Sosa en el marco de la fecha 10. El gol del triunfo lo hizo Cristian Sánchez, con un formidable tiro libre, a los 54'.

La presentación de Central Córdoba con Cacho Sialle al mando del equipo era un motivo importante para que la parcialidad de Tablada se diera cita al Gabino Sosa. El equipo llegaba con un triunfo sobre Sportivo Barracas y ante Fenix tenía la gran oportunidad de ganar por primera vez en casa y lograr el segundo triunfo al hilo.

De movida, el técnico charrúa fue directo con el mensaje de jugar con línea de tres y que Emanuel Rodríguez sea la salida del equipo. En la zona media, rápidamente se hizo dueño Nery Domínguez quien contó con los aportes en la movilidad de Joaquín Messi y Cristian Sánchez. Por su parte los delanteros, tanto Marcos Córdoba como Altamura se las ingeniaron para desprenderse de la dura y compacta defensa del equipo visitante.

La primera situación llegó a los 15' con el tremendo zapatazo de Francisco Duré desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño. Después se jugó mucho en el mediocampo, la visita trató de acercarse al arco de Giroldi, pero careció de ideas para llegar al gol.

Con el correr de los minutos, el Charrúa con mucho amor propio trató de abrir el marcador y tuvo su chance a los 32' cuando Yaszczuk probó desde lejos y el balón salió al lado del palo izquierdo. Y en el cierre de etapa, Marcos Córdoba realizó una gran jugada por izquierda, cedió para Messi y el volante ofensivo remató muy débil.

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En el segundo tiempo el Charrúa lo definió

En el complemento , el dueño de casa salió decidido en busca del gol y ahí aparecieron las subidas por los laterales de Rodriguez por la izquierda y Duré por derecha. El equipo comenzó a tener presencia cerca del arco visitante.

A los 54', llegó la falta sobre Messi cerca de la medialuna y el Pato Sanchez con tremendo zurdazo la clavó el palo derecho del golero Mittelman para poner el 1 a 0 merecido. En la contra Matías Giroldi en una estupenda tapada le sacó el gol al delantero Mayor.

Después el trámite se disputó en el mediocampo porque Fénix se adelantó y fue en busca de la igualdad, pero careció de ideas de romper el cerrojo defensivo de Charrúa.

Por su parte, el equipo de Cacho Sialle, trató de manejar la pelota donde todas pasaban por Nery Dominguez. Fue un equipo muy ordenado y contó con las corridas de Sánchez y Córdoba en búsqueda de asegurar el partido.

En el final, el local le cedió la pelota a la visita y de contra contó con la chance de Duré, pero su remate salió por arriba del travesaño. Con Cacho Sialle ganó por primera vez en el Gabino y fue su segunda victoria al hilo. El Matador mostró otra imagen, jugó bien y su parcialidad se fue con una sonrisa de Tablada.

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Formación de Central Córdoba

Central Córdoba forma con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi (87' Stéfano Pizzio Lequi y Cristian Sánchez (87' Franco Fernández); Marcos Córdoba (71' Benjamín Gallucci) y Renzo Altamura (87' Valentín Rovetto).

Suplentes: Fausto Moresco Berardo, Luca Pasinato, Brian Otero, Mateo Spelzini y Gino Albertengo.

DT: Arnaldo Sialle

Valentin rovetto x altamura

Franco Fernández X sanchez

Stéfano Pizzio Lequi X messi

Gol: 54' (tiro libre) Cristian Sánchez (CC)

Arbitro: Manuel Prieto

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