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Primera C: Sialle vuelve al Gabino y Central Córdoba va por otra victoria ante Fénix

El Charrúa se presenta este sábado en Tablada en un busca del segundo triunfo al hilo para escalar en la Zona B de la Primera C. Va con el mismo equipo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de mayo 2026 · 06:10hs
Primera C. Cacho Sialle junto al plantel en la presentación como DT.  El experimentado técnico pisará el Gabino Sosa después de 32 años.  

Primera C. Cacho Sialle junto al plantel en la presentación como DT.  El experimentado técnico pisará el Gabino Sosa después de 32 años.   

Central Córdoba se presenta hoy en Tablada con Arnaldo Sialle al mando del equipo para recibir este sábado a las 15.30 a Fénix, en el marco de la 10ª fecha de la Primera C y con el arbitraje de Manuel Prieto.

Los charrúas buscarán la primera victoria en el Gabino Sosa: en las últimas presentaciones empató en tres oportunidades y cayó en dos, ante Leones FC y Centro Español.

Cacho Sialle vuelve como DT

Será una tarde especial para el matador por varios motivos. Primero porque en el banco estará por primera vez Cacho Sialle al frente del equipo. En el pasado, fue coordinador de inferiores y parte del cuerpo técnico de Ricardo Palma.

El experimentado entrenador, con un gran recorrido en el fútbol de ascenso, pisará el Gabino Sosa después de 32 años, cuando se retiró como jugador.

>>Leer más: El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Córdoba, obligado a ganar en casa

El otro motivo es la ilusión que tienen los hinchas de Córdoba de ver al equipo con los tres puntos en el bolsillo. En la última presentación, y en el debut de Sialle, el Matador volvió al triunfo después de ocho jornadas: fue 1 a 0 ante Muñiz, con tanto de Emanuel Rodríguez.

Para Sialle será una tarde soñada porque vuelve al lugar donde defendió los colores del Matador. “Volver al Gabino Sosa es recordar aquellos momento que viví y disfruté como jugador en la década del noventa. Y ahora como entrenador tiene un valor muy especial porque siempre estuve en mi cabeza dirigir a Central Córdoba. Tras dejar el fútbol, llegó la posibilidad de meterme en la dirección técnica, fui coordinador de inferiores y compartí cuerpo técnico con el Gordo Palma”, dijo Sialle sobre las sensaciones que tendrá en su regreso al estadio del Matador.

El equipo cambió de imagen

En cuanto al debut, el DT Charrúa fue muy directo. “Encontré un plantel con ganas de salir de esta incómoda situación. Hay una predisposición muy grande de todo el grupo y eso se vio en el encuentro ante Sportivo Barracas, el equipo jugó bien y con todos muy concentrados. Todavía estamos lejos de lo que quiero, tenemos que seguir mejorando partido tras partido. Pero vamos por el camino correcto”, confió el técnico Charrúa.

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