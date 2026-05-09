Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Juan Ignacio Vieyra remata un tiro libre en el primer tiemo que era peligroso pero se fue sin pena ni gloria. Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0.

Leones FC podría festejar el punto que consiguió ante Yupanqui en Arroyo Seco por la undécima fecha del torneo de la Primera C, pero lo debe estar sufriendo. Es que, a pesar de haber jugado durante casi todo el segundo tiempo con dos menos, el equipo de Alvear debió irse victorioso de la cancha de Unión de Arroyo Seco.

El empate lo alejó a tres puntos de General Lamadrid, pero también dejó unas cuantas lecciones. Pudo haber sido una tarde catastrófica para el equipo de Franco Ferlazzo, pero terminó mejor de lo que pintaba cuando apenas comenzaba el segundo tiempo.

Extraño partido el que jugó Leones. Empezó muy bien, dominante pero sin claridad en los metros finales para trasladar al marcador la superioridad en el juego. Aun así, casi sin méritos, Yupanqui lo complicó hacia el final de la primera etapa con un par de situaciones que Alegre pudo controlar en su arco.

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Superior, pero poco efectivo

Con dos laterales de evidente vocación ofensiva, un mediocampo ordenado y dos extremos picantes, parecía que Leones FC sólo necesitaría tiempo para marcar diferencias. Sin embargo, ninguna de esas virtudes se tradujo en ocasiones de gol ante el arco de Yupanqui.

El 0 a 0 del primer tiempo parecía cerrado cuando el árbitro expulsó a Denis Rodríguez, en una decisión que pareció excesiva y fue quizás la única polémica del juez. Los equipos todavía se estaban acomodando, aunque Yupanqui había arrimado peligro en un par de ocasiones, cuando Acevedo vio la segunda amarilla y también tuvo que dejar la cancha. Iban apenas seis minutos de la segunda etapa, Leones se quedaba con dos menos y todo parecía demasiado cuesta arriba para el equipo de Ferlazzo. Pero si algo hace apasionante al fútbol es que nunca se sabe qué puede pasar, ni siquiera cuando un equipo tiene tanta ventaja sobre el otro.

Mejor con 9 que con 11

Y lo que pasó fue que, aunque parezca increíble, el equipo de Alvear jugó mejor con nueve que cuando tenía once. Se hicieron importantes sus dos centrales, Tanneur se multiplicó y se hizo amo y señor del medio campo (fue el mejor) y apareció la calidad de Benítez. Aunque sobre el final del partido Yupanqui se quedó con diez, fueron 35 minutos en los que Leones no sólo controló a Yupanqui sino que además creó tres situaciones clarísimas para ponerse en ventaja y un par más que pudieron haberle dejado algún rédito.

Se jugaban 33 minutos cuando Benítez hizo detener los corazones de quienes estaban en el pequeño estadio de Unión. El delantero recibió una pelota cerca del área, vio adelantado a Castro, se acomodó, usó el guante que tenía guardado bajo la manga, se acomodó y la tiró por arriba del arquero: una jugada de lujo que le ponía un broche al partido de nueve contra once cuando faltaban 13 minutos más el descuento. Pero la pelota pegó en el travesaño y todo siguió 0 a 0.

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Un rato antes, Senra y Bonesso ya habían tenido dos claras. Leones era más, porque usaba los espacios que dejaron las dos expulsiones mucho mejor que Yupanqui. Increíblemente, hacía méritos para quedarse con la victoria, aunque sobre el final también pudo perderlo.

El empate, un castigo

En un partido no apto para cardíacos, la expulsión de un jugador visitante sobre el final terminó en anécdota. El empate para Leones parecía digno de festejarse, pero en realidad terminó siendo un castigo: debió ganar el equipo de Ferlazzo, por lo que hizo cuando jugó con dos menos.

Cuando estaban todos, funcionó bien la salida por los laterales pero fallaron los pelotazos largos (Leones a veces abusó de ese recurso) y sobre todo la precisión en el final de las jugadas. También faltó juego asociado y cambio de ritmo en los espacios reducidos para romper la pared de Yupanqui frente a su área.

De las lecciones que le quedan al equipo de Alvear, quizás la más importante sea la facilidad con la que se hacen amonestar sus jugadores. Ahí tiene algo para trabajar el entrenador. Y otra es encontrar un conductor para un equipo bien armado que tiene con qué pelear arriba.