Central Córdoba: "Ganamos la ida, estamos bien pero no debemos relajarnos en el partido revancha" Francisco Duré, de gran rendimiento en el 2 a 1 de Central Córdoba ante Juventud Unida en San Miguel, no se relaja para el desquite del sábado en el Gabino Por Juan Iturrez 2 de octubre 2025 · 22:35hs

El todoterreno del Matador. Pancho Duré, uno de los puntos altos del equipo de Central Córdoba

“Pasamos una prueba muy exigente y a la serie todavía le faltan noventa minutos. Ganamos en la ida, estamos bien pero no debemos relajarnos en el partido revancha sí queremos pasar de fase. Para eso hay que seguir concentrados y no se puede regalar nada. Todos los partidos son difíciles, así que esperemos pasar a Juventud Unida y obtener la clasificación para continuar en el Reducido y apuntar con todo al ansiado ascenso a la Primera B”, sostuvo Francisco Duré, quien fue la figura ante el Lobo Rojo en el partido de ida que Central Córdoba venció 2 a 1 fuera de Tablada.

Los matadores arrancaron con el pie derecho el Reducido y se transformaron en uno de los candidatos que buscará el segundo ascenso que otorga la Primera C para jugar la temporada 2026 en la Primera B, y que acompañará a Camioneros a la tercera categoría.

Central Córdoba fue tercero en la zona A Pero antes de jugar esta instancia, los dirigidos por Daniel Teglia y Diego Acoglanis lograron enderezar una racha adversa y con el correr de los partidos llegaron los resultados y el equipo logró el tercer puesto en la zona A.

“Nos tocó pasar por una mala racha en la segunda rueda. Por suerte el plantel volvió a ser el equipo de las primeras fechas , logramos una gran levantada y clasificamos al Reducido con buenos resultados en el último tramo. El equipo recuperó la confianza, el juego y esperemos seguir así, obviamente”, sostuvo Pancho Duré.

Duré y una buena temporada El lateral derecho es uno de los jugadores de Central Córdoba más regular en la temporada 2025 por los rendimientos que tuvo en los tres torneos que disputó. “Con el equipo aspiro a lograr el ascenso. Es el objetivo que nos trazamos en la temporada. Obviamente, uno siempre aspira a mucho más. Estoy transitando por esta etapa muy linda, creo que en lo profesional voy dando mis primeros pasos y es la segunda temporada. Este año viví cosas nuevas, experiencias como jugar Copa Argentina y pelear el torneo. Todavía nos falta terminar el año y estamos metidos en lo que viene. Quiero seguir creciendo como jugador y defender los colores de Central Córdoba, el club me dio la oportunidad de integrar el plantel profesional” cerró Duré con pasado en Central y Argentino.