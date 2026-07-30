El otro tremendo desafío que afronta Newell's frente a Independiente en Avellaneda

Newell's empezó bien el torneo Clausura: el equipo de Frank Kudelka venció por 1 a 0 a Talleres en el Coloso y sumó tres puntos cruciales para una cosecha que busca asegurar cuanto antes la permanencia en la Liga Profesional.

Pero el rojinegro no tiene mucho tiempo para disfrutar de un triunfo tan trascendente, ya que este mismo jueves afrontará su segundo compromiso por el certamen. Será ante Independiente en Avellaneda, a las 21.15.

El Rojo también llega dulce al choque contra los rojinegros, ya que viene de vencer por 2 a 0 de visitante nada menos que a Estudiantes. Aunque por otros motivos, Independiente también necesita hacer una buena campaña.

Los desafíos de Newell's

Newell's llega complicado por las lesiones, un mal que aqueja al equipo desde hace tiempo y varias gestiones. Este panorama condiciona seriamente a Kudelka para armar el equipo. De hecho, esta semana se supo que el entrenador expresó su disconformidad con el club por la falta de incorporaciones, sobre todo en el medio campo.

No será un partido fácil para Newell's el de este jueves a la noche, no sólo por el buen presente del Rojo sino también por la historia: de los 71 partidos que jugaron en Avellaneda desde el principio de los tiempos, Independiente ganó 43, empataron 16 veces y el rojinegro sólo se impuso en 12.

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Es cierto que la última vez que jugaron allí la victoria fue para Newell's (2 a 0, en la Liga Profesional de 2023), pero la superioridad de Independiente en su cancha es evidente. Por eso, el equipo del Parque tendrá dos desafíos: seguir sumando para alejarse de la zona comprometida de las tablas anual y de los promedios y romper la paternidad del Rojo en el estadio de Avellaneda.