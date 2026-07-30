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Docentes y Pullaro, entre el boleto picado y el arrime

Mientras el Gobierno de Santa Fe asegura haber recuperado terreno con cierto sector de la docencia a base de mejoras, los sindicatos sostienen que el vínculo permanece quebrado

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

30 de julio 2026 · 15:46hs
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El gobierno y los sindicatos docentes se reunieron en paritaria para abordar el último trimestre del año.

El gobierno y los sindicatos docentes se reunieron en paritaria para abordar el último trimestre del año.

El vínculo de la gestión de Maximiliano Pullaro con los docentes ha sido complejo, pero en la Casa Gris perciben que algún tipo de valoración, al menos con un sector, están logrando. Por el contrario, los gremios insisten en que el vínculo está roto. En el horizonte aparecen las elecciones a gobernador como la herramienta del veredicto.

De entrada, el gobierno se trenzó en un conflicto con los gremios por un 33% de paritarias que firmó Omar Perotti antes de irse de la Casa Gris que nunca reconoció. Luego, el choque fue por el ausentismo y los paros.

Entró fuerte y generó polémica con el tema licencias y encontró un método para resolverlo: descuento y Asistencia Perfecta. Se trata de un programa que reconoce el pago extra para quien no falte y que se propuso acomodar la desprolijidad.

Docentes y el gobierno

Tuvo éxito. Hasta en algunos sectores de la dirigencia gremial reconocen que los paros han bajado y que fue por efecto del presentismo. Al principio lo llamaban extorsión, ahora se asimiló, en parte, porque se flexibilizó en algunos casos. Hasta en el gobierno creen que había cuestionamientos entre docentes por aquellos que faltaban sin muchos pretextos.

Lo cierto es que nunca explotó un conflicto docente y el gobierno terminó de rematar cualquier intento con el aumento por decreto una vez que el resto de los gremios estatales, por mayoría, aceptaba la oferta.

En esa línea, en el gobierno argumentan que los gremios buscan el impacto mediático, lo que implica mantener posiciones rígidas para evitar el costo político frente a sus afiliados. Entonces, no aceptan la oferta a sabiendas que el aumento igual se ejecutará por decreto.

Este año, de a poco, emparchan los sueldos con algunos conceptos y fondos. La idea del gobierno es que algún tipo de cambio silencioso existe, que lograron penetrar en la masa docente y que, incluso, reconocen que están mejor con el bolsillo.

Del boleto picado

En rigor, se pasó del boleto picado a una incipiente valoración. Creen que el enojo inicial está pasando. Y para argumentarlo tienen en mente un esquema de tercios: uno de esos nunca lo tuvieron, y nunca lo tendrán, por cuestiones ideológicas. Son los que votan en las asambleas.

Otro tercio hace causa común con los primeros sin comprometerse a ciegas, por lo que no son “opositores”. Y un tercero que se integra por la cúspide (directores y autoridades) y maestros de grado que empezó a valorar al gobierno.

El ministro de Educación, José Goity, con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El ministro de Educación, José Goity, con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Dicen que son aquellos justamente que están a favor del presentismo y que miran de reojo a quienes ven a la escuela como un ámbito para impulsar una agenda más progre.

Sostienen que a directores y maestros los jerarquizaron, y que decantará una valoración de los últimos aumentos salariales. “No quiere decir que ahora van a apoyarnos con los ojos cerrados, pero la irritación en ciertos docentes no está”.

En los gremios argumentan que es un mal registro porque recompusieron a la maestra de grado, pero que representan unos 15.000 de los 80.000 totales y no garantiza que los vayan a apoyar en el futuro. Incluso que los jerarquizaron pero que trabajan más y le deformaron la organización familiar. Cada uno tiene su versión.

En la paritaria, los funcionarios plantearon esa percepción que tienen de sintonía. Los gremios docentes dicen reír. “No hay un docente que quiera votarlo de nuevo, cuando más de la mitad lo votó para gobernador”. No coinciden con las diferencias hacia adentro de la docencia.

Sostienen que el rechazo se mantiene y aseguran que “no pueden pisar una escuela”. Hubo manifestaciones de grupos reducidos de docentes en 2025, en actos del gobernador que el Ejecutivo tildó de escraches y que fueron desvaneciéndose.

El gobierno trabaja en acercar posiciones sin ceder lo logrado. Sabe que es un punto a tener en cuenta en los cálculos electorales. También debe hacerlo con las familias que se beneficiaron con los logros, como la eliminación de los paros. Será parte de la campaña.

En esa línea, el Partido Socialista (PS) integrante de Unidos tuvo su acto por los 130 años de vida y en sus discursos pidieron recuperar vínculo con los docentes y aflojar al perfil duro. Probablemente el apoyo o rechazo se sepa en junio cuando estén frente a la boleta a gobernador.

Por ahora falta una paritaria más en marzo, que se prevé intensa. Por lo pronto acaban de firmar una paritaria que consideran "holgada" y que les sirve para evitar algún tipo de tensión ni bien comience 2027, año electoral.

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