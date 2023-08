Miguel Russo no anduvo con vueltas tras la decepcionante eliminación de Central de la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever. “Es un golpe durísimo. A través del dolor uno crece, y el que no, quedará al costad o”, afirmó antes de pegarse la vuelta con las manos vacías. Fue un claro mensaje puertas hacia adentro. Le apuntó a varios jugadores sin necesidad de nombrarlos. Y a las pocas horas la puerta de salida comenzó a despedir a varios jugadores. No solo por la resonante venta de Alejo Veliz a Inglaterra ni el traspaso de Gino Infantino a Italia . Está claro que el canalla cerró dos operaciones millonarias que podrían incluso permitir cancelar el pasivo y rearmar el equipo con nombres importantes si así lo determinan los directivos. La realidad marca que el cuerpo técnico dio luz verde a la baja rápida de Lucas Rodríguez y Luciano Ferreyra. El lateral izquierdo selló la rescisión y se sumó rápido a Instituto. Mientras que Pupi ayer estuvo en Platense para realizar todo el protocolo del préstamo y ya se erigió en un calamar más. Pero la lista tiene varios apellidos más que en breve irán desfilando hacia otros destinos.

El técnico no ocultó su malestar en ningún momento. Sea por el mazazo que recibió de manera inesperada como también porque sus dirigidos mostraron un nivel muy por debajo de lo deseado. También es cierto que la puesta en escena desde lo estratégico hizo agua ante el humilde equipo que lidia por no descender de la Primera Nacional. Sin embargo, le apuntó a algunos profesionales sin anestesia por encima de una autocrítica externa.

Lo concreto es que el DT no puso barreras a la hora de ceder a dos jugadores que bajo su mandato jugaron poco. Tal es es caso de Lucas Rodríguez. El lateral izquierdo llegó a Central por pedido del propio entrenador. Tuvo poco rodaje, pero en las oportunidades que tuvo no pudo plasmar las expectativas que había depositaba en su figura.

Por más que ante Chaco For Ever salió en la foto titular en reemplazo del lesionado Alan Rodríguez, también hay que destacar que fue un eslabón más en la cadena de desilusión canalla a la hora de la verdad. Por eso, ante la chance presentada por Instituto, Russo levantó el pulgar sin dudar.

El exjugador de Independiente rescindió rápido y viajó a Córdoba a toda velocidad. De hecho, este mismo viernes mismo firmó el contrato y entrenó en el predio Agustina, a las afueras de la capital. Su paso por Arroyito no dio frutos, pese a las esperanzas que tenía el técnico auriazul.

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador Lucas Rodríguez rescindió su contrato y ya no pertenece más a nuestra institución. Con la camiseta auriazul el lateral izquierdo de 29 años disputó 8 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Argentina. ¡Gracias Lucas y el mayor de los éxitos en el nuevo destino de tu carrera!”, fue el comunicado oficial que lanzó el club el viernes por la tarde.

pupi2.jpg Calamar. Luciano Pupi Ferreyra firmó el préstamo con Platense.

Otro que también venía teniendo poca acción con Russo era Luciano Ferreyra. Ovación adelantó que Platense tenía todas las intenciones de sumarlo a la inmediatez. La directiva canalla tomó nota y esperó hasta luego del partido con Chaco For Ever para finiquitar la cesión a préstamo.

Con la eliminación a flor de piel, el técnico de la casa no vaciló y dio el okey para que Pupi pueda emigrar y mostrarse en otra latitud por los próximos 18 meses. El juvenil firmó este mismo viernes, incluso, estaba siendo seguido por varios equipos más del mercado argentino porque consideran que puede destaparse y ser muy desequilibrante.

Pero el éxodo arrancó en realidad cuando Gaspar Servio terminó rescindiendo contrato luego de un cortocircuito con la directiva por falta de pago. El club se desayunó del reclamo cuando fue notificado vía carta documento. La tesorería auriazul hizo un esfuerzo y le abonó la deuda heredada en su momento. Si bien Russo fue quien pidió contratar al arquero, lo cierto es que fue otro jugador que se firmó como refuerzo y tampoco rindió.

Mientras que a esta lista hay que agregarle otro futbolista que se fue por la puerta de atrás y silbando bajito: Jhonatan Candia. El atacante arrancó como titular, se lesionó y luego era una opción más a la hora de hacer los relevos. Pero terminó yéndose a Chile a préstamo en medio del silencio del entrenador.

Según comentó una fuente canalla, “Jhoni (Candia) mantuvo un intercambio de opinión con uno de los colaboradores de Miguel (Russo) y por eso comenzó a perder terreno. Se fue porque sabía que acá no jugaba más, al menos con este cuerpo técnico”. Desde el lado de Central no brindaron detalles sobre este caso.

Se agregarán más nombres

Central no cerró la puerta. Está dispuesto a desprenderse de varios más. El zaguero central Facundo Agüero podría seguir los pasos de Jhonatan Candia, Gaspar Servio y Lucas Rodríguez. El defensor llegó a pedido del técnico y no pudo amoldarse al equipo. El atacante Alan Marinelli también tiene todos los boletos para salir del club. Russo no lo tuvo en cuenta, por lo cual todo marca que a la brevedad habrá noticias. Le sigue los pasos Francesco Lo Celso. En realidad, hasta el partido ante Belgrano, el volante era fija para salir a préstamo con los ojos cerrados en este mercado. La buena actuación ante el celeste duró como hielo al sol a la hora de jugar ante Chaco For Ever.

Algunas voces cercanas al entorno del hermano de Gio señalaron que “Francesco no seguirá en Central por decisión del entrenador”. Es más, una persona muy ligada a los Lo Celso expuso que “si se hace el pase de Giovani a Barcelona, la idea del padre (es su representante) es ubicarlo en Barcelona B”.

Habrá que ver qué sucederá finalmente con el jugador de la selección nacional, ya que está demostrando un buen andar en Tottenham. Incluso el entrenador Ange Postecoglou considera retenerlo, aunque todo dependerá de si los catalanes avanzan en la gestión con firmeza y se llevan al hábil volante. De ser así, luego se verá si realmente su hermano también emigra a España o a algún otro equipo de primera en nuestro país, pese a que no tiene ninguna oferta en concreto.

La nómina de bajas podría ampliarse con Luca Martínez Dupuy. El atacante también quedó relegado a la hora de los relevos por Russo. Juárez de México estuvo cerca de llevarlo, pero la operación entró en un cono de suspenso porque desde Central no confiaban en los avales presentados.

Resta saber si el equipo mexicano vuelve a la carga o el juvenil delantero termina en Unión, ya que desde el tatengue afirmaron que es un jugador que podría sumarse a préstamo. También hay que mencionar que hay otro club de primera que lo tiene en carpeta.

Mientras que el futuro de Octavio Bianchi tampoco es claro. Llegó como un artillero de la Primera Nacional con la venia del entrenador canalla. Se mostró en algunos partidos pero no completó el formulario de goleador que figuraba en su currículum. A juzgar por lo hecho, fue otro apellido que no cumplió con los requisitos básicos. Luego habrá que seguir con atención los casos de otros juveniles de la casa. Porque hay algunos que serían cedidos por pedido del cuerpo técnico, que en el mercado pasado acertó con algunas incorporaciones y falló en el grueso. La historia ahora obliga a ser a la inversa. Sobre todo luego de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever.