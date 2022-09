Central: Carlos Tevez mete el cambio y arranca

El dato fuerte, concreto, es que después de 15 partidos dirigidos en Central, Carlos Tevez jamás repitió equipo de un cotejo a otro. A partir de ahí, las especulaciones pueden apuntar hacia cualquier sentido, dependiendo, claro está, de la lectura que se prefiera hacer. Pero más allá de eso, suena raro que ya con tantos partidos sobre el lomo, el Apache no haya podido poner en cancha un mismo equipo. Por su puesto en la historia tallan las decisiones propias del entrenador, además de las suspensiones y lesiones, que dicho sea de paso fueron demasiadas. Pero lo cierto es que en esos 15 partidos fueron 14 intervalos en los que el DT tuvo que decidir y fueron 45 las modificaciones realizadas, lo que da un promedio de más de tres cambios por partido. Hubo una frase de Tevez apenas asumió que encaja en este escenario, cuando mencionó que la única forma que tiene de evaluar a los jugadores es en los partidos más que en los entrenamientos. Todo esto viene a cuento porque en esta ocasión Tevez podría romper con el molde establecido porque de cara al jueves (Central recibe a Estudiantes) no se verá en la obligación de realizar ninguna variante, aunque todo dependerá de qué tan conforme haya quedado con lo hecho frente a Argentinos Juniors. Si es por la actitud que tomó tras el encuentro, de no realizar la habitual conferencia de prensa, es probable que esté barajando la posibilidad de meter algún retoque. Por lo pronto, hay una leve chance de que Ismael Cortez pueda estar ya a disposición, pero posiblemente le apunten a Patronato.