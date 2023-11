Central: arrancaron las obras para la remodelación del Gigante de Arroyito

Central se agranda. No solo por el hecho de volver a jugar en el plano internacional a nivel deportivo. Ahora es turno de poner el foco en el Gigante. Es que este domingo a la mañana arrancaron las obras para la remodelación del estadio. La primera acción fue remover el césped, que será instalado en una de las nuevas canchas que tendrá el country de Arroyo Seco.

No fue un día más. Central también está atravesando un buen presente desde lo institucional. Con una política amalgamada desde lo dirigencial como deportivo. El club exhibió un emotivo video en el que hizo un repaso por los inicios de su historia. También repasó a figuras vinculadas con la institución. Además hicieron un repaso por momentos destacados del club.

Las tribunas que se harán alrededor de todo el anillo sin anular el foso , debido a que no se puede tapar porque es una drenaje de las tribunas, permitirá ampliar la capacidad de espectadores a cerca en casi 6 mil personas más. A su vez, los bancos de suplentes se trasladarán del lado del río Paraná, lo que implicará un único ingreso y, además, permitirá que los suplentes y cuerpo técnico ya no tengan que cruzar todo el campo de juego.

La segunda etapa de las obras será unir los codos de las tribunas, pero solo en la parte superior. En principio, las obras demandarán cerca de 100 días. Aunque hay una charla con AFA para que las dos primeras fechas del próximo torneo, Central arranque la campaña deportiva oficiando de visitante para llegar a tiempo con todo lo programado desde lo estructural.

gigan1.jpg El césped actual del Gigante será instalado en las nuevas canchas que tendrá el country de Arroyo Seco.

De no ser así, la intención primaria dirigencial era mudar la localía al estadio de Arroyo Seco. Pero no será viable debido a que se requieren a diversas obras para poder ser habilitado para jugar torneos oficiales, lo que demandaría una significativa inversión extra. Por eso, si no terminan las obras a tiempo, la idea es jugar en el Gigante limitando todas las bandejas inferiores, quedando la capacidad solo a la mitad. Lo que representaría el mismo caudal de personas que tiene la cancha del country de Arroyo Seco.