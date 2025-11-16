Holan sobre la roja a Malcorra: "Pasó lo que no queríamos que pase"

El DT de Central se refirió a la expulsión del volante, que no estará en el inicio de la fase final. Explicó por qué jugó, mientras otros fueron preservados

El árbitro Zunino le muestra la tarjeta roja a Malcorra. Ariel Holan pierde a una pieza clave.

Si bien Ariel Holan se refirió a la actuación de Central en la derrota ante Independiente por 1 a 0, la misma quedó en un segundo plano por la expulsión de Ignacio Malcorra y que le impedirá estar a disposición para el comienzo de la fase final. “Pasó lo que no queríamos que pase” , se lamentó el entrenador.

Holan justificó la presencia de Malcorra, a diferencia de otros habituales titulares, ante la consulta de si no hubiese mejor no exponerlo. “Era un lindo partido para entrenar y para tener una buena preparación. No arriesgamos a los que tenían cuatro amarillas o problemas físicos”, señaló el entrenador auriazul.

“Pasó lo que no queríamos que pase”, manifestó Holan sobre la tarjeta roja a Malcorra.

Con respecto a la producción del equipo, declaró: “Era una excelente oportunidad para algunos de los chicos que no venían jugando. En líneas general hicimos un buen partido. En el segundo tiempo tuvimos las oportunidades para empatarlo”.

·Cuando se lo consultó por dónde pasó esa mejoría en la segunda etapa, manifestó: "Entraron muy bien los chicos, Campi (Campizano), Maxi (Lovera), Tomi (O' Connor), más todos los que no venían jugando. Hubo evoluciones importantes de cara a lo que viene".

“Hicimos una campaña extraordinaria desde todo punto de vista. Hoy empieza otro formato del torneo. Ojalá sean cuatro partidos, que jugaremos como tales”, planteó.