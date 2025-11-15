El uno x uno de Central ante Independiente: Ovando fue el más parejo en la derrota canalla

El zaguero central, pese a su juventud, mostró temple en la marca y suficiencia para jugar, en su primer partido como titular. Broun tapó un par buenas en el primer tiempo

Los once de Central que salieron a jugar contra Independiente en Avellaneda.

Ignacio Ovando fue de lo poco para destacar en la derrota de Central ante Independiente en Avellaneda. En su primer partido como titular, el joven mostró que es una buena alternativa en la zaga central. Fatu Broun tuvo un par de buenas intervenciones y Enzo Giménez fue uno de los que más traccionó.

Jorge Broun 6: Lo exigieron dos veces en el inicio del primer tiempo y respondió con creces. Después de eso prácticamente no tuvo que esforzarse demasiado. Nada que hacer en el gol.

Enzo Giménez 6: No tuvo una de sus mejores noches, pero fue uno de los que más traccionó hacia adelante. Siempre le puso ganas y mucho empuje

Ignacio Ovando 6,5: El más parejo, de principio a fin. Siempre atento, mostró prestancia y nunca dudó cuando intentó salir jugando. Un solo error en el final, pero eso no opacó el buen partido que hizo. Evitó un gol en el complemento.

Juan Cruz Komar 4,5: Demoró en asentarse, pero cuando lo logró ya había pasado la jugada del gol, en la que Avalos se le filtró por delante para marcar de cabeza.

Juan Manuel Elordi 4: Sufrió demasiado en el primer tiempo. Cada vez que lo atacaron lo pasaron y casi nunca pudo hacer pie. Mejoró apenas en el complemento, pero tuvo un partido flojo.

Federico Navarro 4,5: Sufrió en el primer tiempo la superioridad de Independiente. Le costó bastante la marca y con la pelota no estuvo del todo seguro. Dejó la cancha antes de tiempo.

Ignacio Malcorra 4: Había intentado jugar las veces que pudo, pero lo que marcó su partido fue la expulsión del final, en el tumulto tras el pitazo de Zunino. Se pierde los octavos de final.

Santiago López 3,5: Livianito, sin poder de fuego en el ataque. Recibió varias, pero en ninguna pudo desequilibrar. De una mala salida suya llegó el gol de Avalos. No salió al segundo tiempo.

Francesco Lo Celso 3,5: Le quedó grande la conducción del equipo. Fue uno más en medio de las desidia del primer tiempo. Reemplazado en el entretiempo.

Jaminton Campaz 4: Flojo primer tiempo, sin explosión ni gambeta. Levantó un poquito en el segundo, pero a los pocos minutos fue reemplazado.

Enzo Copetti 4: Inexistente dentro del área, aunque el equipo no lo ayudó. La única buena fue por afuera y centro a la cabeza de Duarte. Le costó mucho pelota al pie.

Ingresaron en Central para el segundo tiempo

Tomás O'Connor 4,5: Intentó poner la pelota al piso y jugarla clara. En algunas acertó y falló en otras. Volvió después de mucho tiempo.

Gaspar Duarte 3,5: Tuvo el empate de cabeza, de frente al arco y la desperdició, apenas ingresado. Después de eso, más barullo que fútbol.

Giovanni Cantizano 4,5: Un ingreso interesante. No desbordó muchas veces, pero cuando entró en juego la jugó con bastante criterio. La pidió siempre.

Maximiliano Lovera -: No estuvo mucho tiempo en cancha. Un par de toque cortos y seguros, pero nunca llegó a desequilibrar, que es lo suyo.

Agustín Módica -: Jugó poco. Tuvo una en el final, de aire, que Rey alcanzó a manotear. No pudo pesar en el área de enfrente.

Ariel Holan, el DT 4,5: Central fue un equipo timorato en el primer tiempo, que corrigió en cierta forma con los cambios en el entretiempo. El atenuante que tiene es que su equipo jugó con varios suplentes y que por eso le pudo haber costado más de la cuenta.