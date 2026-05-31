Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena En el CEC continúa la muestra "Mujeres de mi vida". La exposición de la historietista argentina se pueden recorrer este domingo con entrada gratuita 31 de mayo 2026 · 10:58hs

La muestra “Mujeres de mi vida” de Maitena, desembarcó en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) a fines de abril. La propuesta incluye un recorrido por sus grandes éxitos, Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas Peligrosas, incluyendo material íntimo como originales, bocetos y piezas inéditas desarrolladas por la artista durante más de tres décadas.

Es la primera vez que la exposición se muestra en Rosario, después por su paso por el Centro Cultural Kirchner, de la ciudad de Buenos Aires, donde convocó desde 2022 a miles de visitantes.

El recorrido se organiza en distintos sectores que revelan facetas de su obra. También hay una sección dedicada a bocetos y originales que recrea su mesa de trabajo, permitiendo ver el proceso detrás de cada tira.

Maitena, en clave para toda la familia Durante los meses de exposición, se realizarán actividades para toda la familia, activaciones, visitas especiales, talleres y clases, conversaciones con la artista y distintas propuestas para que el público pueda habitar las obras, en las que se plasma su trayectoria dedicada al humor, a la historieta y a las mujeres.

"Las mujeres de mi vida" puede recorrerse este domingo, de 15 a 20, en el CEC (Paseo de las Artes 310, Sarmiento y el río) con entrada libre y gratuita.