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Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Salió a bailar a Tropitango, en la localidad de General Pacheco, y terminó la noche antes de tiempo tras reaccionar ante una supuesta agresión a su pareja

16 de mayo 2026 · 14:31hs
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Néstor Ortigoza

Néstor Ortigoza, ex-Central, fue echado de un boliche por pelearse con patovicas

Néstor Ortigoza tuvo un buen paso por Central, consiguió la Copa Argentina 2018 como una de las figuras del equipo, unos años más tarde decidió retirarse y a partir de allí se vio involucrado en una seguidilla de escándalos. Uno de los últimos se conoció en estas horas, luego de la viralización de un video en el que se ve cómo lo expulsan del boliche Tropitango por pelearse con los encargados de la seguridad.

Tras alejarse de los campos de juegos, a Ortigoza no se le hizo fácil escapar de los escándalos: desde un episodio de violencia de género, hasta conflictos como dirigente de San Lorenzo. En el medio, hizo pública su relación con Rocío Oliva, exnovia de Diego Maradona, situación que lo volvió a poner más cerca de las páginas de chimentos que de las de fútbol.

La última noticia relacionada al exvolante lo muestra en el famoso boliche Tropitango Bailable, en la localidad de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Ortigoza estaba con Oliva y en un confuso episodio, cinco patovicas lo tomaron del cuello y lo echaron del lugar.

Qué pasó con Ortigoza

El exvolante Canalla explicó a los medios que su reacción se originó a partir de que los empleados de seguridad del boliche estaban molestando a Rocío Oliva y a una amiga de ella.

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Según el relato de la pareja, los patovicas habrían tomado del cuello a Oliva y la otra joven. Cuando Ortigoza observó el accionar de los empleados, reaccionó.

Aunque todo comenzó con una discusión, el ambiente se puso más tenso y hubo golpes de puño en medio de la multitud que bailaba. Fue allí que aparecieron cinco patovicas, tomaron al exjugador del cuello y lo retiraron del local bailable.

Tras el episodio, los responsables de Tropitango analizan presentar acciones legales contra Ortigoza a raíz de la pelea, mientras que Oliva haría lo propio contra el establecimiento.

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