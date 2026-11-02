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La RAMCC articuló municipios y actores clave en la Semana del Clima Rosario 2026

La IV Misión de Vinculación Estratégica reunió a representantes de más de 15 ciudades con empresas e instituciones para impulsar proyectos y alianzas locales.

Melisa Agüero

Por Melisa Agüero

2 de noviembre 2026 · 14:59hs
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La RAMCC articuló municipios y actores clave en la Semana del Clima Rosario 2026

Por segundo año consecutivo, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) participó de la Semana del Clima Rosario, organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina y la Municipalidad de Rosario. El evento busca promover respuestas frente al cambio climático y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

En este marco, la RAMCC llevó adelante la IV Misión de Vinculación Estratégica Público-Privada e Internacional, que reunió a Intendentes, Jefes Comunales, Secretarios y Directores de Ambiente de más de 15 ciudades, junto con actores del sector empresarial e institucional. El encuentro buscó fortalecer vínculos, compartir experiencias e identificar oportunidades para impulsar proyectos locales.

La misión forma parte de un ciclo que la RAMCC desarrolla durante 2026 para acercar a los municipios a empresas, cámaras de comercio binacionales, representaciones diplomáticas y organismos de cooperación, conectando las prioridades de los territorios con soluciones, conocimientos técnicos y posibles alianzas.

Uno de los ejes centrales fue la presentación de experiencias vinculadas con los Planes Locales de Acción Climática (PLAC). Funes (Santa Fe), Bell Ville (Córdoba) y Tres de Febrero (Buenos Aires) compartieron avances de sus procesos de planificación y las medidas que impulsan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación al cambio climático.

Los PLAC permiten a los gobiernos locales establecer objetivos y definir acciones a partir de sus inventarios de emisiones y del análisis de los riesgos y vulnerabilidades climáticas. Su implementación requiere planificación, capacidades técnicas y recursos para llevar las medidas previstas a la práctica.

La jornada también incluyó espacios de intercambio con representantes de empresas que ofrecen soluciones y herramientas para la gestión local. Estos encuentros permitieron identificar intereses comunes y explorar posibles líneas de trabajo conjunto para responder a las necesidades de los municipios.

La participación de la RAMCC en la Semana del Clima Rosario reafirma la importancia de estos espacios para visibilizar, a nivel nacional e internacional, el trabajo de los gobiernos locales, quienes están en la primera línea de respuesta frente a los efectos del cambio climático y cumplen un rol fundamental en la implementación de soluciones concretas.

Fortalecer su participación y promover alianzas entre distintos sectores permite conectar las necesidades de cada territorio con nuevas capacidades y oportunidades para avanzar hacia comunidades más sostenibles y resilientes.

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