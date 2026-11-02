La RAMCC articuló municipios y actores clave en la Semana del Clima Rosario 2026

La IV Misión de Vinculación Estratégica reunió a representantes de más de 15 ciudades con empresas e instituciones para impulsar proyectos y alianzas locales.

Por segundo año consecutivo, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) participó de la Semana del Clima Rosario, organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina y la Municipalidad de Rosario. El evento busca promover respuestas frente al cambio climático y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

En este marco, la RAMCC llevó adelante la IV Misión de Vinculación Estratégica Público-Privada e Internacional, que reunió a Intendentes, Jefes Comunales, Secretarios y Directores de Ambiente de más de 15 ciudades, junto con actores del sector empresarial e institucional. El encuentro buscó fortalecer vínculos, compartir experiencias e identificar oportunidades para impulsar proyectos locales.

La misión forma parte de un ciclo que la RAMCC desarrolla durante 2026 para acercar a los municipios a empresas, cámaras de comercio binacionales, representaciones diplomáticas y organismos de cooperación, conectando las prioridades de los territorios con soluciones, conocimientos técnicos y posibles alianzas.

Uno de los ejes centrales fue la presentación de experiencias vinculadas con los Planes Locales de Acción Climática (PLAC). Funes (Santa Fe), Bell Ville (Córdoba) y Tres de Febrero (Buenos Aires) compartieron avances de sus procesos de planificación y las medidas que impulsan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación al cambio climático.

Los PLAC permiten a los gobiernos locales establecer objetivos y definir acciones a partir de sus inventarios de emisiones y del análisis de los riesgos y vulnerabilidades climáticas. Su implementación requiere planificación, capacidades técnicas y recursos para llevar las medidas previstas a la práctica.

La jornada también incluyó espacios de intercambio con representantes de empresas que ofrecen soluciones y herramientas para la gestión local. Estos encuentros permitieron identificar intereses comunes y explorar posibles líneas de trabajo conjunto para responder a las necesidades de los municipios.

La participación de la RAMCC en la Semana del Clima Rosario reafirma la importancia de estos espacios para visibilizar, a nivel nacional e internacional, el trabajo de los gobiernos locales, quienes están en la primera línea de respuesta frente a los efectos del cambio climático y cumplen un rol fundamental en la implementación de soluciones concretas.

Fortalecer su participación y promover alianzas entre distintos sectores permite conectar las necesidades de cada territorio con nuevas capacidades y oportunidades para avanzar hacia comunidades más sostenibles y resilientes.