Carlos Quintana: "Cuando no te lo quieren cobrar, no te lo cobran" El defensor se quejó de lo que, a su criterio, fue una mala decisión de Rey Hilfer de anularle el gol en la última jugada de la derrota de Central ante Independiente Por Elbio Evangeliste 14 de febrero 2024 · 07:48hs

La última jugada del partido que Central perdió con Independiente tuvo como protagonista a Carlos Quintana y provocó una fuerte polémica.

Tras la derrota ante Independiente, todos aquellos protagonistas de Central que hicieron referencia al partido hablaron de lo que fue la última jugada del juego, en la que el árbitro Leandro Rey Hilfer le anuló un gol a Carlos Quintana por infracción sobre el arquero Rodrigo Rey. “Cuando no te la quieren cobrar no te la cobran”, disparó el zaguero central canalla en relación a esa acción en particular.

“En el momento sentí que salté limpio y después la actitud del árbitro me lo confirmó porque no sabía qué decirme después que cobró. Cuando vimos la jugada en el vestuario lo confirmamos nuevamente. Qué va a ser, a veces estas cosas pasan y cuando no te lo quieren cobrar no te lo cobran, por más que haya VAR. Fue un claro ejemplo, porque fue una jugada que define un partido y mínimamente la tenés que ver. Después, si te parece que fue falta está bien porque depende del ojo del árbitro, pero me llamó la atención que ni siquiera la haya ido a ver. Debe haber pasado eso porque si no lo tenía que cobrar”, vociferó Quintaba en relación a esa última jugada que dejó con la sangre en el ojo a todo Central.

“Le dije de todo al árbitro porque estaba y estoy convencido de que no fue falta y mal o bien no terminó sacando un punto, que no es lo mismo que cero”, agregó el Pelado, que fue uno de los involucrados, además, en la jugada del gol de Independiente.

Quintana Central.mp4 “En ese sentido advirtió que ·cuando le rebota a Fatura me pasa de caño y se la llevó puesto el jugador de Independiente. Fue una jugada desafortunada, pero creo que en el balance general nos tendríamos que haber llevado un punto”.

>> Leer más: Miguel Russo: "Fue muy peleado y merecimos llevarnos al menos un punto" “No sé si nos hace falta juego, sino ser un poco más precisos de tres cuartos de cancha hacia adelante, que es donde solemos marcar la diferencia, porque es donde tenemos los jugadores más desequilibrantes, pero es cuestión de seguir trabajando, de no bajar los brazos”, analizó el defensor sobre el partido en sí. Quintana.jpg Quintana ya impacto de cabeza y quedará para la duda si cometió falta con su brazo. Leonardo Vincenti / La Capital Ese razonamiento del zaguero auriazul va en consonancia con lo que ocurrió en el segundo tiempo, cuando el DT Miguel Ángel Russo sacó justamente a los tres futbolistas (Lovera, Malcorra y Campaz) que actúan de mitad de cancha hacia arriba y que son los más desequilibrantes. >> Leer más: Central tiró demasiado de la cuerda y se le cortó en Avellaneda “Somos un equipos que sabe a lo que juega y dependemos del desequilibrio de los de arriba porque son los que marcan la diferencia. Cuando no estamos finos se nota, pero en líneas generales todos tenemos que mejorar para tratar de ayudar justamente a los de arriba para que la pelota les llegue lo más limpia posible”. Quintana2.jpg Carlos Quintana parece resignado ya, no pudiendo creer el gol que le anularon. Leonardo Vincenti / La Capital Quintana3.jpg Quintana y muchos de sus compañeros, incluido Russo, le reclaman al árbitro tras el partido. Leonardo Vincenti / La Capital Según Quintana, “en el primer tiempo perdimos mucho la segunda pelota y eso hace que cada vez el equipo rival te meta sobre tu propio arco. Cuando salíamos de contra no estábamos precisos, pero sí tuvimos la más clara de ese primer tiempo, que fue la de Tobías. Después en el segundo mejoramos un poco y pudimos empatarlo, pero no se nos dio. Somos autorcríticos y sabemos que tenemos que seguir mejorando.