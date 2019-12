Canapino ya es apellido ilustre en el Turismo Carretera

Agustín Canapino se ganó ya un lugar dorado en la historia del TC. Con 29 años, el Titán ganó el cuarto título en la octogenaria categoría y el tercero consecutivo. Los dos anteriores se los sacó del buche a Facundo Ardusso. Ayer en Neuquén no, pero igual el parejense se fue frustrado porque intentó la heroica y otra vez no pudo. Una goma pinchada lo relegó al final y cerró el año sin saber dónde correrá en 2020, ya que no seguiría en Renault.

Canapino recién agarró un auto de carrera a los 15 años y a los 18 se convirtió en el campeón más joven del TC Pista. Dos años después lo fue también, pero del TC, ganando la última carrera del 2010 en el Gálvez, en duelo mano a mano con Mariano Werner, quien como él no había triunfado aún.

Ayer en Neuquén también derrotó al entrerriano (fue 6º) y con el 4º puesto se consagró. También pudo con su coterráneo de Arrecifes Valentín Aguirre, quien al comienzo de la carrera vencía y le arrebataba el título. Pero cedió en un relanzamiento con el Pato Silva, que ganó, finalizó 3º y quedó 2º en la Copa de Oro.

Otro que quedó mordiendo el polvo fue Ardusso. A diferencia de La Plata 2017 y San Nicolás 2018, no llegó al Centenario como el principal candidato. Pero la pole del sábado le renovó esperanzas. Sin embargo perdió con Silva su serie y no pudo remontar. Venía 5º en la final pero se le pinchó la goma trasera izquierda y finalizó 19º, 4º en el campeonato. Ahora no sabe qué será de su futuro.

En TC Pista, sin zonales en pista, fue campeón Diego Ciantini, quien sube al TC. Andrés Jakos, el ganador, también podría ascender como Marcelo Agrelo.