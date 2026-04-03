Central: Di María y otras bajas de peso entre los citados para recibir a Atlético Tucumán

El capitán y máximo referente auriazul no estará disponible para el choque ante los tucumanos. Hay más bajas importantes en el Canalla

En el último partido en Mendoza, Ángel Di María fue al banco de suplentes pero no jugó ni un minuto con Independiente Rivadavia. Central lo extrañó.

En el regreso al ruedo, tras el parate originado por la fecha FIFA, Central sufrirá varias bajas de consideración en la formación que utilizaría Jorge Almirón para recibir este sábado por la noche a Atlético Tucumán . Entre los convocados para ese juego, no aparecen Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Ángel Di María , todos con distintos problemas físicos. Tampoco estará Julián Fernández , que ya no había participado en Mendoza. Hay que tener en cuenta que el jueves, el Canalla debutará en el Gigante ante Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores .

Como contrapunto a estas bajas, se producirá el regreso de Emanuel Coronel . El lateral derecho se perdió los últimos partidos por cuestiones contractuales que recién resolvió hace pocas horas. Además, fueron convocados seis juveniles que habitualmente juegan en reserva y aún no debutaron en primera división.

Entre los 24 citados por Jorge Almirón y su cuerpo técnico no aparecen 3 futbolistas que fueron titulares en la fecha pasada, cuando Central cayó en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Y aunque no hubo parte médico oficial al respecto, las bajas de estos futbolistas obedecerían a distintos problemas físicos. En esa situación se encuentran Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Gastón Ávila, tres marcadores centrales.

Di María no está entre los concentrados

Además, tampoco concentrará Ángel Di María, que ante la Lepra mendocina estuvo en el banco y no sumó minutos. El caso de Di María también obedecería a un inconveniente físico. Lo mismo sucede con otros dos jugadores que ya no habían estado en Mendoza: Julián Fernández y Marco Ruben. Ambos se recuperan de distintas lesiones y, al igual que Di María, serán evaluados durante la semana próxima para ver si se encuentran en condiciones de estar a disposición de Almirón para el jueves, cuando Central debute en Libertadores como local de Independiente del Valle.

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Los juveniles que son realidad

Como contrapunto a las bajas señaladas, entre los 24 convocados para el juego ante los tucumanos hay seis juveniles que aún no debutaron en la primera división auriazul. Algunos de ellos ya integraron el banco de suplentes. Tales los casos de los laterales Elías Verón (19) y Leonardo Ríos (19); el marcador central Marco Antonio Vicente (19 años), y el volante central Lucas Ramos (20 años). En tanto que para los otros dos, si es que son designados por Jorge Almirón para estar entre los relevos, será la primera vez. Allí aparecen los volantes ofensivos Bautista Cantero (17) y Marcelo Cabrera (19), que lleva convertidos tres goles en reserva, dos de ellos en la fecha pasada, en el triunfo del equipo que dirige Mario Pobersnik, como visitante de Barracas Central (3-0).

La nómina completa de convocados contempla estos 24 nombres: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Luca Raffin, Carlos Quintana, Marco Antonio Vicente, Emanuel Coronel, Elías Verón, Enzo Giménez, Alexis Soto, Agustín Sández, Leonardo Ríos, Franco Ibarra, Federico Navarro, Lucas Ramos, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Bautista Cantero, Marcelo Cabrera, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo, Enzo Copetti y Alejo Veliz.

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