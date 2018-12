Camacho y Zampedri, con lesiones importantes

El título de la Copa Argentina contra Gimnasia en Mendoza quedó por encima de todo. Incluso en cuanto al tema lesiones, amén de que el grupo quedará licenciado dentro de un par de días y los futbolistas tendrán tiempo de sobra para recuperarse. Igual, las lesiones fueron importantes. Los casos salientes son los de Washington Camacho, Fernando Zampedri y Leonardo Gil. Los dos primeros fueron los más doloridos. El uruguayo terminó con una férula en la pierna derecha y el delantero, autor del gol canalla en el partido, finalizó caminando a duras penas, con la tibia izquierda maltrecha. Mientras que lo del Colo no fue la molestia en el recto, sino un golpe en el tobillo. Cuando los futbolistas disfrutaban en el festejo íntimo, los golpes parecían no existir, pero cuando la fiesta adentro del estadio Malvinas Argentinas terminó y hubo que abordar el micro que los trasladaría al aeropuerto de Mendoza, esas cosas quedaron en evidencia. Zampedri, por ejemplo, caminaba con mucha dificultad. En la tibia izquierda tenía la marca de un planchazo que sufrió en el segundo tiempo y que le impidió continuar el partido. "Pensé que me había quebrado, sentía la zona muy caliente", le dijo el delantero entrerriano a Ovación mientras alguien lo ayudaba con la valija en los pocos escalones que debía bajar para caminar hacia el micro.

A Camacho no le faltaron ganas a la hora del baile en el festejo, pero tampoco podía moverse demasiado. Caminaba un poco mejor que Zampedri, pero con una bota ortopédica en la pierna derecha. En el primer tiempo había recibido un fuerte golpe que lo dejó mal. El Patón le pregunto si podía seguir y el uruguayo contestó que sí. Pero a los pocos minutos del complemento no pudo más. Al volante ofensivo le realizarán algún estudio por imágenes para ver si se trata sólo de un traumatismo con esguince o es algo más importante. Al Gil el tobillo derecho también le jugó una mala pasada. En la cancha se lo vio correr con dificultad y pareció que se trataba de la lesión en el recto izquierdo que arrastraba, pero tras el partido desde el cuerpo médico le confirmaron a Ovación que "nunca le molestó" esa lesión y que el problema había sido un fuerte traumatismo en el tobillo derecho. Por eso tuvo que salir.

El domingo, si alguno tiene que entrar en una pierna al campo de juego aunque sea para el momento de saludar, lo hará. Es lo único que le queda por delante a Central.