Cacciabue y Nadalín serán preservados

El volante Jerónimo Cacciabue, que se ganó un lugar entre los titulares, no estará presente esta tarde ante Vélez porque tiene "un edema óseo en la pierna y la idea es no forzarlo", según informó el cuerpo médico rojinegro.

Mientras que el lateral derecho Facundo Nadalín está en boxes debido a una "distensión muscular". Ambos aspiran a estar presentes ante Boca.

El alternativo juega en Bella Vista

Hoy, a partir de las 9.30, en el predio Jorge Bernardo Griffa del complejo deportivo Bella Vista, el equipo alternativo de Newell's recibirá a su similar de Vélez Sarsfield, a puertas cerradas, en un partido preparatorio. Mientras que el conjunto de reserva jugará ante Sarmiento de Junín.

Sigue la venta de entradas en el Coloso

Hoy desde la 14 en las boleterías del Coloso Marcelo Bielsa continúa la venta de entradas para el partido amistoso a disputarse esta tarde ante Vélez. Las generales tienen un precio de $200 (socio) y $300 (no socio) y plateas sin ubicación fija cuestan $350 (socio) y $450 (no socio). Los menores de 12 años no pagan entrada.