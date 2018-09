Cabrera y Oviedo, en carrera por un lugar

Lisandro Cabrera o Alfio Oviedo, esa sería una de las dudas principales que tiene Omar De Felippe para resolver la baja por lesión de Luis Leal. En la teoría, y teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, el chaqueño correría con mayor ventaja porque viene siendo seguido de cerca por el técnico. Y la lógica indicaría que debería ser el reemplazante del portugués.

Cabrera viene ingresando en los segundos tiempos y de hecho lo hizo de manera consecutiva en los últimos tres partidos. Justo en un momento en que el paraguayo no fue elegido entre los concentrados durante varios juegos porque el cuerpo técnico no lo vio de buena forma desde lo físico. Ahora con la lesión de Leal, quien sufrió una distensión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que lo dejará afuera de las canchas por dos semanas, se abrió una puerta para que el juvenil pueda estar desde el inicio. Salvo que el DT haya observado que Oviedo logró una mejoría y finalmente le vuelva a dar una chance.

En principio esta sería la duda principal en Ñuls, salvo que don Omar tenga en mente otra modificación en la ofensiva y sorprenda con la inclusión de un nombre diferente a los mencionados.

Del resto de la formación no sufriría alteraciones, aunque eso no se sabrá hasta el mismo día del partido. A priori, el conductor tiene la chance de mantener los mismos nombres (más allá del cambio obligado de Leal), aunque en este caso la Lepra volverá a jugar de visitante y con la idea fija de hacer trizas la racha adversa de once encuentros sin poder ganar (nueve derrotas y dos empates).

Hoy tras la práctica matutina el conductor rojinegro tomará contacto con la prensa para entregar algunos conceptos de cara a la presentación ante el Pincha. Algo más tranquilo después del triunfo con Lanús que trajo cierto alivio al plantel y, sobre todo, el entrenador.