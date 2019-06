"Buscamos refuerzos de jerarquía, sin apurar las decisiones"

"Newell's fue el primer equipo que arrancó la pretemporada. Llevamos casi 15 días de trabajo. Frank Kudelka se tomó un tiempo prudencial para observar el plantel. Ver a qué jugadores considera que puede tener en el primer equipo. Estamos respetando sus tiempos. Hay que estar tranquilos, todavía falta mucho para el inicio del torneo. Acá lo importante es que vengan refuerzos de jerarquía para ser titulares y no apurarnos en las decisiones. El técnico está trabajando junto con el director deportivo Sebastián Peratta. Y nosotros como dirigentes haciendo la ingeniería económica para poder traer los refuerzos que el técnico pida", le confió ayer el vicepresidente leproso Cristian D'Amico a Ovación. El hombre fuerte de la dirigencia rojinegra además reconoció que "es obvio que para Newell's sería muy favorable que se reduzcan a dos los descensos en la Superliga".

¿Todavía falta para la llegada de los refuerzos, cómo están trabajando en este tema?

Aún no hay nombres concretos. Pero es muy probable que la semana que viene arranquemos con alguna incorporación. Y ojalá que se puedan dar. Estamos muy pendientes de una negociación que sería muy buena para el plantel.

¿En este sentido es posible repatriar a algún ex jugador de Newell's apelando al sentido de pertenencia?

Dependerá del técnico si considera que algún ex jugador del club está en condiciones para formar parte del equipo, si lo cree conveniente tanto desde lo físico como en lo futbolístico. Esa decisión es ciento por ciento del técnico.

Uno de los mejores refuerzos que llegó al club y se consolidó fue Alan Aguerre. Ahora hay un interés de Atlas de México para sumarlo, ¿qué postura van a tomar si llega una oferta concreta por el arquero que fue figura en la última Superliga?

Hay varios refuerzos que trajimos y jugaron y otros que no rindieron. Hoy se habla mucho de Alan. Pero recuerdo que en su momento cuando Luis Leal tuvo un gran torneo había que comprarlo, era lo que pedían todos los hinchas y lo que nosotros también considerábamos y por ello se compró su pase. Después no tuvo el mejor año, pero ahora hay muchas expectativas para que Luis recupere su nivel porque es una pieza clave. En el caso de Alan se trajo un jugador que vino sin cargo y es importante remarcarlo. No se pagó un centavo por el préstamo. Vino con el pase en su poder. Y se negoció una opción de compra muy económica de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase. Tras su gran torneo Newell's hizo un esfuerzo y lo compró. Hoy tenemos un arquero en gran nivel que vale mucho más que la inversión.

La cláusula de salida de Aguerre es de 4 millones de dólares. ¿Si el club que lo quiere llega a ese monto no podrán retenerlo?

Newell's está muy conforme con Aguerre. También es muy importante lo que pida el entrenador. Pero hay que ser realista que cuando compramos el pase de Alan se fijó una cláusula de rescisión de cuatro millones de dólares y si alguien viene con ese monto y el jugador está de acuerdo no hay manera de frenar la transferencia. Pero no hay que apresurarse. Obvio que es mucho dinero y más para un arquero. Recordemos que cuando se vendió al Patón Guzmán, campeón con Martino, se pagó 3,5 millones de dólares. Y si se llegara a hacer lo de Alan en 4 millones sería una venta récord para un arquero en la historia del club.

¿Cómo está la situación de la venta del juvenil Enzo Barrenechea?

La realidad es que intercambiamos algunos contratos con Juventus. Esperamos que ahora tome un curso más rápido la negociación. El monto que se habló fue de unos 3 millones de euros por el 80 por ciento del pase, pero hay que negociar varias cosas en cuanto a los objetivos que pueda cumplir el jugador en esa entidad y podría ser más importante la suma, en caso de que se haga la operación y si rinde.

¿Hubo avances por la renovación de Formica?

Lo queremos en Newell's. Lo pudimos repatriar. Estamos en un proceso de negociación. Desde la dirigencia, el cuerpo técnico y desde el jugador hay buena voluntad. Así que esperamos llegar a buen puerto.

¿La idea es renovarle al arquero Nelson Ibáñez?

Es una decisión del técnico. Todavía no nos comunicó su determinación.

¿Cómo está la posible convocatoria de Maxi Rodríguez a los Juegos Panamericanos?

Tengo que hablar con Maxi. Pero ojalá que pueda ir. Sería muy merecido por toda su trayectoria en la selección. Jugó tres mundiales y convirtió goles muy importantes. Sería muy bueno que pueda despedirse de la selección de esta manera.

Hay chances de que puedan reducirse de cuatro a dos los descensos para la próxima temporada. ¿Que opinás?

Obvio que para Newell's sería muy favorable que se reduzcan a dos los descensos. Pero hay que analizarlo en el contexto general del fútbol y en las ligas más importantes del mundo los promedios no existen. Ojalá que podamos llegar a eso porque estamos tratando de mejorar el fútbol en todos los aspectos. La Superliga hizo cosas muy interesantes y hay que seguir apoyándola. Lo más importante para Newell's hoy es recuperar los tres puntos descontados (ver aparte) y salir de la posición incómoda que estamos en la tabla del promedio.

¿Cuándo se activa el fideicomiso?

Está todo aprobado, ya está todo en el banco Municipal y pronto empezará la apertura de cuentas. Ya informaremos cómo será el procedimiento para que las personas que quieran colaborar puedan hacerlo y ojalá que seamos varios. Creo que desde el fin de la semana que viene puede llegar a estar abierta la cuenta.