A Jorge Broun la experiencia no sólo le aporta desde lo futbolístico, también para entender los momentos por los que atraviesa el equipo. “Contra Arsenal era ganar o ganar”, razonó el arquero canalla después del partido en el mano a mano con Ovación. “En este partido lo fundamental era conseguir los tres puntos y cortar con esos partidos en los que no pudimos ganar. No sé si fue el mejor partido, el primer tiempo creo que fue bueno y en el segundo nos costó, pero se ganó y es lo importante y con lo que nos quedamos”, dijo Fatura.