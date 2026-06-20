Bofetazo de Países Bajos a Suecia: 5 a 1 y líder del grupo donde también está Japón

Brian Brobbey y Cody Gakpo anotaron dos goles cada uno para el equipo ganador, que había igualado con los nipones en el debut

Brian Brobbey celebra uno de sus dos goles. Países Bajos goleó 5 a 1 y quedó arriba en su grupo.

Brian Brobbey y Cody Gakpo anotaron dos goles cada uno para impulsar a los Países Bajo s a una victoria por 5-1 sobre Suecia en el Mundial 2026, recuperándose así de un decepcionante empate en su primer partido y colocándose en la cima de la clasificación del Grupo F.

Los goles de Brobbey llegaron en la primera mitad, lo que ayudó a los Países Bajos a tener un gran comienzo y a lograr una gran victoria después de empatar 2-2 con Japón.

La victoria le da a Países Bajos cuatro puntos, liderando el grupo. Suecia tiene tres puntos, mientras que Japón y Túnez jugarán más tarde el sábado.

Gakpo, que también dio una asistencia, amplió la ventaja a 3-0 justo después del descanso, anotando en el minuto 47 tras un centro de Denzel Dumfries. Igualó a Brobbey al marcar con un disparo con la derecha desde el área izquierda en el minuto 54.

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La peor derrota de Suecia desde 1950

Suecia no pudo aprovechar su buen desempeño. La derrota ante los Países Bajos fue su mayor derrota en un Mundial desde que perdió 7-1 contra Brasil en 1950.

La estrategia holandesa de jugar por las bandas para abrir la defensa sueca y centrar a Brobbey funcionó a la perfección desde el principio. Brobbey puso a los Países Bajos en ventaja en el minuto cinco cuando Gakpo centró al área y Brobbey remató de primera con la derecha antes de caer al césped.

Su segundo gol llegó cuando, mientras se deslizaba, recibió un centro de Dumfries y logró conectar con el balón con el pie derecho, marcando junto al poste más alejado en el minuto 17.

El gol de Anthony Elanga con la pierna izquierda redujo la ventaja a 4-1 en el minuto 59 y permitió a Suecia evitar la derrota por goleada.

Suecia tuvo muchas oportunidades de marcar antes de eso, pero el portero de los Países Bajos, Bart Verbruggen, estuvo brillante en la primera mitad con cuatro paradas.

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Suecia parecía haber recortado distancias a 2-1 con un cabezazo de Gustaf Lagerbielke en el minuto 44, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Lagerbielke es barón y pertenece a una familia noble sueca . Su padre y su abuelo son condes.

Pero no era el único miembro de la realeza en el estadio ya que los Países Bajos contaron con dos invitados muy especiales que los animaban: el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, quienes observaban desde una suite de lujo.

Crysencio Summerville, quien asistió en el segundo gol de Gakpo, anotó para los Países Bajos en el minuto 89 y lo celebró con el gesto de "buenas noches" de la estrella de la NBA Steph Curry.

Suecia finaliza su fase de grupos el jueves por la noche contra Japón en el estadio de Dallas, y Países Bajos se enfrenta a Túnez esa misma noche en Kansas City.

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