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Un futbolista de 22 años sufrió un ACV y murió tras permanecer casi 20 días en un hospital

Ocurrió un día después de que su equipo pasara de ronda en la Copa Santa Fe. El episodio le provocó la disección de la arteria vertebral.

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 15:53hs
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Lautaro Fagioli jugaba en Colón de San Justo. El futbolista tenía 22 años.

Lautaro Fagioli jugaba en Colón de San Justo. El futbolista tenía 22 años.

Un futbolista de 22 años murió este viernes en la ciudad de Santa Fe luego de permanecer 20 días internado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. El chico jugaba en el club Colón, de la ciudad santafesina de San Justo.

Se trata de Lautaro Fagioli, quien se descompensó después de jugar un partido por la Copa Santa Fe y nunca se recuperó. Estuvo internado casi 20 días en el hospital Cullen de la capital provincial, donde finalmente murió.

Fagioli había enfrentado con su equio a Central San Carlos el 31 de mayo, por la Copa Santa Fe, y al día siguiente comenzó a presentar problemas de salud. Fue trasladado desde San Justo hasta la ciudad de Santa Fe, donde quedó internado en el hospital Cullen.

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El ACV le dañó la arteria vertebral

Poco después de la internación llegó el contundente diagnóstico: Fagioli había sufrido una disección de la arteria vertebral, una de las dos que suministran sangre al cerebro a través del cuello.

La noticia provocó en su momento una inmediata reacción solidaria en la comunidad futbolística. Clubes, entrenadores, jugadores y simpatizantes enviaron mensajes de aliento y respaldo a Fagioli y toda su familia.

El joven jugador de 22 años falleció este viernes en el hospital José María Cullen donde permanecía internado desde principios de junio.

El joven jugador de 22 años falleció este viernes en el hospital José María Cullen donde permanecía internado desde principios de junio.

Tras su fallecimiento, que se produjo este viernes, la ciudad de San Justo se vio conmocionada por la noticia. El club Colón de San Justo lo despidió en sus redes con un sentido mensaje: “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Lautaro, no tenemos palabras, hasta siempre”.

“Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria”, cerró el mensaje del club que rápidamente se llenó de mensajes despidiendo al joven.

También la Liga Santafesina le dedicó un mensaje de despedida. “Profundo pesar por Lautaro, jugador de nuestro fútbol que hoy nos deja físicamente. Expresamos nuestro más sentido pésame”

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