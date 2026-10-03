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Micaela Notz, 21 años sin Úrsula: el dolor transformado en compromiso vial

La hermana de Úrsula Notz, quien murió en un siniestro vial en el que manejaba Matías Capozucca, estuvo en "Más Cerca". Una historia que sigue generando conmoción entre los rosarinos

3 de octubre 2026 · 09:41hs
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Micaela Notz, 21 años sin Úrsula: el dolor transformado en compromiso vial

En una emotiva entrevista en el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe en La Capital Más, Micaela Notz compartió detalles sobre la vida de su hermana Úrsula Notz, fallecida a los 16 años en el trágico siniestro vial de Parque Norte en 2005. Úrsula, a quien describió como una chica llena de "alegría", "una niña con una chispa muy linda, muy energética", "muy amiguera" y "muy compañera", era cuatro años mayor que ella, y su "modelo a seguir". El trágico hecho, que conmocionó a los rosarinos, fue provocado por Matías Capozucca, quien manejaba alcoholizado y que lamentablemente en estos días volvió a estar en las noticias por un hecho relacionado con la violencia de género. La madrugada del siniestro vial, Úrsula se subió al auto de Capozucca. También viajaban Carla y Nayib, el día del cumpleaños de Carla. Murieron ella y Nayib. Carla tuvo secuelas físicas y neurológicas irreversibles hasta el día de hoy.

Durante la mañana, Micaela, que tenía 12 años, seguía de piyamada en la casa de una amiguita, cuando de repente supo que estaban sus padres, esperándola para darle una noticia. Rápidamente intuyó que algo muy feo había pasado. "Lo último que me acuerdo de ese momento fue fundirme en un abrazo con mi mamá y papá, y después tengo solo imágenes"...

Micaela contó, con profunda emoción, que después de la muerte de Úrsula, junto a sus seres queridos, crearon una asociación, Compromiso Vial, para generar conciencia, en especial entre los jóvenes. Durante la charla destacó la diferencia entre siniestro y accidente, ya que los choques fatales "casi todos, el 99%, tienen una responsabilidad humana detrás de ese acto".

El dolor convertido en amor

Frente al inmenso dolor, la familia de Úrsula decidió que "esa muerte no podía ser en vano", y tomaron la decisión de transformar el sufrimiento en acción a través de la ONG Compromiso Vial. "Enseguida, tanto ellos como muchos de los padres y madres de esos chicos que eran amigos de mi hermana se acercaron: ¿Qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con este dolor? ¿en qué lo transformamos?", recordó Micaela que se preguntaban. Sobre el conductor expresó: "Bronca siempre hay, pero hay más dolor por lo que ya no es", sin embargo, no enfoca su tragedia en una persona sino en un "sistema que no funciona" y en la necesidad de "hacer un montón de cosas para transformar este mundo en un lugar mejor".

La reciente aparición de Matías Capozucca en las noticias, denunciado por una pareja por violencia de género, no sorprendió a Micaela Notz, ni a las integrantes de la asociación. "Sabemos que la violencia vial es una expresión más de la violencia machista", afirmó Notz, señalando que "los varones que son violentos en el tránsito también seguramente lo son en otros aspectos de su vida: esto es un patrón común".

Sobre la importancia de que se comprenda la gravedad de los actos al volante, dijo que "todavía hay muchísimo para hacer", para lograr una transformación cultural. Al mismo tiempo mencionó, de acuerdo a la experiencia de tantos años dando charlas en escuelas y otros espacios, que "la mayoría de los jóvenes están muy permeables a escuchar", y aseguró, que transmitiendo un mensaje de "cuidado, desde la amorosidad y sin un reto", entienden que no hace falta aprender "con dolor".

La joven encontró la manera de canalizar lo que le ocurrió a su hermana viviendo con "alegría y con mis ganas de transformar el mundo" a través del Acroyoga, una disciplina "acrobática y compartida, comunitaria", que tiene mucho que ver con los valores de Compromiso Vial: "Construir comunidad, generar vínculos desde el amor, desde el compartir, desde la amistad, desde el cuidado". El legado de Úrsula y los valores de su familia, la impulsan. A sus 34 años, lleva a su hermana mayor consigo, cada día, y comparte la vida con quienes eran amiga de Úrsula, un grupo "hermoso" que la llena de orgullo, una forma de honrarla, manteniéndola presente y reivindicando a cada paso su recuerdo.

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