Bidoglio sostiene la base con Cacciabue y Fydriszewski

Si hay una pista a tener en cuenta de Héctor Bidoglio y que se debe seguir atentamente es que hay nombres a los que mantendrá dentro de su esquema. Que hay una base que fue repitiendo y como le entregó buenos resultados la conservará. Por eso se descuenta que Francisco Fydriszewski y Jerónimo Cacciabue serán de la partida, así como estuvieron entre los once principales en su interinato con sendas victorias ante Patronato y San Martín (T), respectivamente, en diciembre pasado. Y que Facundo Nadalín tuvo avances importantes en la semana y le dará pelea a Gabrielli para también ser de la partida esta noche frente a Boca.

Si hay que ir al archivo y repasar las formaciones de los dos juegos que dirigió se descubre rápidamente que en la alineación de hoy en el debut de Bidoglio los nombres apuntados son casi los mismos. En la gran mayoría se repiten, salvo la ausencia de Héctor Fértoli —hoy en San Lorenzo— y el ingreso de Maximiliano Rodríguez, quien volvió al Parque para transitar los últimos meses como jugador, pero sin fecha de vencimiento.

También se desprende rápidamente que la mentalidad de Bidoglio es tener un equipo protagonista. El mensaje es conducirlo a buscar el resultado, por supuesto que siempre cuidando el arco propio como haría cualquier entrenador. Pero con sólo observar a Formica, Figueroa y Maxi, la primera impresión es la de observar un conjunto con vocación ofensiva. Por las características de los futbolistas mencionados, más allá de que a la hora de recuperar la pelota deberán calzarse el overol para dar una mano en esa misión.

Para Bidoglio y compañía el reinicio de la Superliga podría no ser el atinado por el rival que le tocó en suerte. Justo un Boca que está lejos del protagonismo, pero que llega con un nuevo entrenador que estará en la mira de todos y necesita entregar una buena imagen. Y, sobre todo, ganar. También se puede leer que para el DT y sus muchachos este duelo puede cotizar alto en la bolsa de la confianza, porque un buen resultado elevará el respaldo de la gente. "No hay mal que por bien no venga", reza el refrán que transmite una visión optimista de la realidad. Y que, por supuesto, se aplica ante un hecho consumado, pero que —a priori— se puede sostener como preámbulo a una presentación de alto voltaje.

En definitiva, retomando la idea del DT para este redebut, las cartas están echadas y la apuesta será la de sostener la base. Y dentro de ella apostar a la intensidad que le puede aplicar al mediocampo Cacciabue, sobre todo a la hora de recuperar, y a la lucha que tendrá el Polaco con los centrales xeneizes.