Bidoglio: "Podíamos haberlo ganado"

Leonardo Vincenti

En su primer partido como DT oficial de Newell's, Héctor Bidoglio sacó más que un aprobado en el reinicio de la Superliga, ya que con un planteo inteligente la Lepra puso varias veces en jaque a su encumbrado rival.

Por eso mostró por un lado conformidad pero por otro no pudo sacarse el sabor agridulce del empate faltando tan poco para el final. Lo hizo notar en cada una de sus palabras, más allá de que la igualdad fue positiva sobre todo porque el rival era Boca, nada menos.

"Estoy satisfecho con el juego colectivo. Me parece que en muchos momentos del partido encontramos el funcionamiento y nos posicionamos bien en la cancha. En el segundo tiempo hubo un momento en el que recuperamos muy rápido la pelota, la volvimos a tener enseguida y eso es importante. Obviamente siempre hay cosas para corregir. En el balance creo que fue un resultado justo, porque Boca tiene grandes jugadores y por momentos hizo méritos, pero me queda esa sensación amarga de que le podíamos haber ganado", confesó Bidoglio.

Al referirse al empate y a los posibles cambios, el DT destacó que "en los minutos previos al gol de Boca fue cuando mejor estábamos, cuando más recuperábamos la pelota. Hubo dos o tres jugadores que me manifestaron que tenían una molestia y no me podía arriesgar a un cambio porque ya habíamos tenido el de Luis con el Polaco en el primer tiempo y al haber tantos jugadores sentidos preferí esperar".

Al referirse a la vuelta de Maxi Rodríguez (con gol incluido), Bidoglio expresó: "Me da mucha alegría por él, porque es una persona que trabaja a full día a día, una persona que contagia. Poco puedo decir de él. Todo el mundo conoce la calidad futbolística y humana que tiene y creo que hoy (por ayer) no sólo demostró el talento, sino también el sacrificio: hubo momentos en los que barrió, en otros luchó, se replegó muy bien y esas cosas contagian. Lo de Maxi es cada vez mejor", cerró el DT.

Con las dos victorias conseguidas como técnico interino en el cierre del año pasado (Patronato en el Coloso y San Martín en Tucumán, que cortó la sequía de triunfos de visitante), más el empate de ayer, Bidoglio sigue invicto, sin conocer la derrota. Y de seguir por esa línea puede aspirar a cosas serias y eso hace ilusionar. Más si el equipo responde como anoche.

