Marco Bezzecchi, el gran alumno del gran maestro Valentino Rossi

Mundial Sub 20: Argentina espera el anuncio de la Fifa, con Mascherano de regreso

El italiano aceleró más que Alex Márquez ni bien se encendió la luz verde para despuntar las 25 vueltas del plato principal y pasó a dominar la carrera sin inconvenientes. Ni la lluvia lo frenó. Lo concreto es que la labor de Marco no fue casual. Expuso en pista haber tenido un gran maestro a su lado.

Bezzecchi es uno de los pupilos preferidos de Valentino Rossi. El multicampeón lo arropó de pibe y le dio cátedra durante años de manera gratuita.

“Valentino y toda su academia han hecho una labor increíble. Sin Valentino yo no podía haber estado aquí, él me recibió con 14 años y siempre me dio su apoyo”, destacó el flamante vencedor en esta ciudad cuando había hecho su primer podio en MotoGP el año pasado. Ayer se volvió a acordar de su mentor. Expresó su felicidad y dedicatoria para todo el equipo, en especial para el gran Il Dottore.

79062975.jpeg Il dottore. El italiano Valentino Rossi ganó en Santiago del Estero en 2015.

Marco ganó su primer Gran Premio en esta ciudad. La misma que extraña cada vez más a VR46. No en vano sus productos son los más deseados y los que más demanda tienen.

El alumno está entendiendo a la perfección la Ducati. Hablan en el mismo idioma. Incluso luego de ganar declaró sin ponerse colorado que “le venía hablando a la moto”. El piloto sabe que este triunfo no es ni será uno más. Quizá hasta se haya hecho otro tatuaje de este autódromo como se lo hizo tras ganar en Moto3, en 2018.

Sin dudas, el italiano se llevó mucho de esta patria tan futbolera como también fierrera. Marco se metió en boca de todos de manera silenciosa. Como cuando iba a la Academia VR46 Riders para nutrirse de ese ambicioso proyecto que Rossi craneó y materializó en 2014 para que los pilotos italianos nutrieran a MotoGP.

Ahí mismo donde en pretemporada todos hacen base en Tavullia y despuntan en el Ranch la pista que combina motocross y dirt-track. Ayer le llegó el día de copar las redes sociales y que todos los medios del deporte motor hagan foco en Marco Bezzecchi. Ese mismo gran alumno que tuvo un gran maestro y celebró en el podio de Termas de Río Hondo como Il Dottore: enfundado con la camiseta de la selección argentina. Nada es casual.

Por otra parte, así quedó el top ten de la final realizada este circuito. Detrás de Bezzecchi llegaron Johann Zarco (Ducati), Alex Márquez (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha), Jorge Martin (Ducati), Jack Miller (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Ducati), Alex Rins (Honda) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).