Atención Newell's: Banfield tomó una medida de fuerza en medio de la lucha por la permanencia

A días del clásico frente a Lanús, el plantel del Taladro reclamó por sueldos impagos y generó tensión en el sur del conurbano bonaerense

28 de octubre 2025 · 14:31hs
El plantel de Banfield reclamó los sueldos impagos a días del clásico ante Lanús.

Leonardo Vincenti / La Capital

El plantel de Banfield reclamó los sueldos impagos a días del clásico ante Lanús.

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular del torneo Clausura y la definición de los dos descensos a la Primera Nacional, el plantel de primera división de Banfield no se presentó al entrenamiento de este lunes por un reclamo de sueldos impagos, en el comienzo de la semana previa al clásico frente a Lanús.

Este fue el segundo paro que realizaron los jugadores del Taladro en lo que va del año, ya que habían llevado a cabo la misma medida durante la pretemporada. En este caso, la decisión generó revuelo por la importancia del duelo ante el Granate el próximo domingo, el cual podría definir la permanencia del equipo en la máxima categoría o complicar su situación.

Según consignó el Noticias Argentinas, luego de la medida el plantel llegó a un acuerdo con la comisión directiva encabezada por el presidente Matías Mariotto, por lo que este martes regresaron a los entrenamientos en el predio Alfredo de Palacios.

image (62).jpg
El Taladro tendrá el clásico ante Lanús este domingo.

El Taladro tendrá el clásico ante Lanús este domingo.

Banfield suma 31 puntos en la tabla anual, apenas una unidad por delante de Newell's, y se ubica a 5 de San Martín de San Juan y 7 de Aldosivi, los dos equipos que descenderían hasta la fecha.

El reclamo del plantel de Banfield

Los futbolistas del Taladro reclaman una deuda de hasta tres meses de sueldo y adoptaron la medida luego de haber tenido el fin de semana libre, gracias a que no hubo fecha del fútbol argentino por las elecciones nacionales (se disputaron solamente partidos pendientes).

A su vez, trascendió que desde la dirigencia del sur bonaerense tenían deudas con el entrenador Pedro Troglio y algunos empleados. Por eso, hace dos semanas la dirigencia acordó recibir a hinchas visitantes en el duelo ante Racing, con localidades agotadas y un ingreso de alrededor de 100 mil dólares.

Los integrantes del plantel lograron su objetivo y la comisión directiva de Banfield se comprometió a resolver las deudas rápidamente. Cabe destacar que el Taladro deberá sumar puntos para evitar comprometerse con la permanencia.

