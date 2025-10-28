Atención Newell's: Banfield tomó una medida de fuerza en medio de la lucha por la permanencia

A días del clásico frente a Lanús, el plantel del Taladro reclamó por sueldos impagos y generó tensión en el sur del conurbano bonaerense

El plantel de Banfield reclamó los sueldos impagos a días del clásico ante Lanús.

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular del torneo Clausura y la definición de los dos descensos a la Primera Nacional , el plantel de primera división de Banfield no se presentó al entrenamiento de este lunes por un reclamo de sueldos impagos , en el comienzo de la semana previa al clásico frente a Lanús .

Este fue el segundo paro que realizaron los jugadores del Taladro en lo que va del año , ya que habían llevado a cabo la misma medida durante la pretemporada. En este caso, la decisión generó revuelo por la importancia del duelo ante el Granate el próximo domingo , el cual podría definir la permanencia del equipo en la máxima categoría o complicar su situación.

Según consignó el Noticias Argentinas, luego de la medida el plantel llegó a un acuerdo con la comisión directiva encabezada por el presidente Matías Mariotto, por lo que este martes regresaron a los entrenamientos en el predio Alfredo de Palacios.

Banfield suma 31 puntos en la tabla anual , apenas una unidad por delante de Newell's, y se ubica a 5 de San Martín de San Juan y 7 de Aldosivi, los dos equipos que descenderían hasta la fecha.

El reclamo del plantel de Banfield

Los futbolistas del Taladro reclaman una deuda de hasta tres meses de sueldo y adoptaron la medida luego de haber tenido el fin de semana libre, gracias a que no hubo fecha del fútbol argentino por las elecciones nacionales (se disputaron solamente partidos pendientes).

>> Leer más: Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

A su vez, trascendió que desde la dirigencia del sur bonaerense tenían deudas con el entrenador Pedro Troglio y algunos empleados. Por eso, hace dos semanas la dirigencia acordó recibir a hinchas visitantes en el duelo ante Racing, con localidades agotadas y un ingreso de alrededor de 100 mil dólares.

Los integrantes del plantel lograron su objetivo y la comisión directiva de Banfield se comprometió a resolver las deudas rápidamente. Cabe destacar que el Taladro deberá sumar puntos para evitar comprometerse con la permanencia.