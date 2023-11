Berenice Yocco, la patinadora del club Libertad que se consagró campeona mundial

Rosario es la cuna de la bandera y cuna de campeones del mundo. Y ya no estamos hablando de Leo Messi, Angelito Di María o Angel Correa. Porque el deporte no termina en una cancha de fútbol. Tenemos un sinfín de representantes locales girando por el mundo y dejando todo por ver la bandera celeste y blanca flamear más alto que todas. Por más que eso signifique hipotecar una casa, vender un auto o realizar una colecta por redes. Así es la carrera es un deportista amateur. Es por eso que cada logro agiganta la figura del protagonista. Hablando de figuras, recientemente se desarrolló el Mundial de Figuras en patín artístico, en Friburgo (Alemania), que tuvo a un crédito de la ciudad como dueña absoluta de la pista. Berenice Yocco , de 18 años, se consagró campeona mundial junior de patín artístico y trajo la dorada a su tierra, a su club Libertad.

“Cuando vimos el resultado con mi entrenadora, festejé, lloré, me abracé y sentí esa sensación única de decir lo logré nuevamente . Representar a mi país y sentir el himno es hermoso”, le contó Berenice Yocco a Ovación. Un recuerdo para la posteridad que comenzó a escribir ese mismo día.

La joven patinadora afrontará la próxima semana el último desafío del año, que será el Nacional de Mar del Plata. Y luego a soñar en grande. Bere entrará a participar en la máxima categoría del patín artístico, que es la senior, donde la esperan nuevos y lindos desafíos. El talento que tiene es enorme, pero nada, nada, lo pudo haber logrado sin el apoyo de su familia. “Sin ellos no hubiese podido cumplir ningún sueño”, cuenta. Y entonces, que siga soñando despierta...

Bueno, yo comencé a los 8 años, siguiendo a mi mamá, porque ella es entrenadora de patín y la acompañaba, veía a las chicas y me gustó. Y de ahí arranqué. Cuando empecé a patinar fue en el colegio Boneo, junto a mi mamá. Después, por diferentes motivos, estuvimos en otros lugares y ya hace años que estoy en el club Libertad, que sigo entrenando con mi mamá que siempre es la que me acompañó. También entreno en otra pista para poder tener más carga horaria con mi entrenadora Mariángeles Mantuano, ella siempre está en cada detalle para que siempre pueda dar lo mejor de mí. También parte de mis entrenamientos son en Buenos Aires.

¿Te acordás de los primeros torneos?

Mi primer torneo fue a los 8 años, en ese momento yo no lo tomaba muy en serio, lo sentía como un juego. Después, cuando fui avanzando de categoría y veía que todo era mas difícil, lo empecé a tomar en serio porque yo sabía que podía lograr lo que quería, que era llegar a sudamericanos, panamericanos y mundiales.

Empecé en el 2014 en el circuito internacional hasta el día de hoy, obteniendo 6 medallas doradas en sudamericanos, 2 medallas doradas en panamericanos en ambas disciplinas, figuras obligatorias y libre, y 2 medallas doradas en mundiales en figuras obligatorias. En el año 2021 clasifiqué a mi primer mundial que se realizó en Paraguay, en la disciplina figuras obligatorias. No podía creer que estaba cumpliendo otro de mis sueños y lograr quedar campeona del mundo por primera vez es una sensación única y emocionante. Este año clasifiqué nuevamente al campeonato del mundo en Alemania. Esta vez tenía muchas sensaciones encontradas, tenía nervios, ansiedad, porque sostener un segundo título mundial y encima tan seguido no es nada fácil. La competencia fue muy dura, las patinadoras eran muy buenas, pero yo siempre concentrada en mí misma, en lo que yo sabía hacer y en todo lo que entrené para ese momento. Cuando vimos el resultado con mi entrenadora, festejé, lloré, me abracé y sentí esa sensación única de decir “lo logré nuevamente”. Y representar a mi país y sentir el himno es hermoso.

Con cada deportista amateur con el que hablás, la mayoría no recibe ninguna ayuda gubernamental y tienen que hacer colectas para costear los torneos. Dudo que seas la excepción a la regla.

La verdad es un sacrificio muy grande el de mis papás, todo me lo pagan ellos siempre, desde el primer viaje hasta hoy. Lo hacen con mucho esfuerzo, por eso llegué donde estoy ahora, sin el apoyo de ellos no hubiese podido cumplir ninguno de mis sueños. Para solventar estos gastos, solemos hacer bingos o rifas, ya que no recibo ayuda ni del gobierno, ni de la nación.

Ya sos campeona mundial, y ahora, ¿con qué te ilusionás?

Si bien ya cumplí muchos de mis sueños, el año próximo paso a la categoría senior donde es complicada también, pero quiero seguir participando de campeonatos internacionales, y poder llevarme medallas ya que el patinaje artístico no es olímpico.

DATO NUMÉRICO

Berenice Yocco fue campeona mundial en figuras con 106.600 puntos, delante de la italiana Giada Maniaci, quien terminó con 105.700 puntos.