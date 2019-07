Después de una semana de ofertas y contrapropuestas, Newell's se encontró ayer con una nueva negativa de Belgrano para quedarse con Federico Lértora. Si bien desde Córdoba se manifestó que la negociación estaba caída por completo por considerarla insuficiente, en el club del Parque no la daban por concluida, aunque la sensación es que no había chance de que diera marcha atrás. Es que desde Newell's mismo se habían impuesto que fuese el día límite, a la espera de una respuesta satisfactoria a la propuesta que realizó de comprar la mitad del pase del mediocampista central. Ante un nuevo rechazo del Pirata, es evidente que Newell's tendrá que buscar por otro lado, para reforzarse en uno de los puestos que solicitó Frank Kudelka.

Los intentos de Newell's para conseguir a Lértora fueron infructuosos, si bien en estos días se fue mejorando la propuesta económica y la forma de pago. Desde Belgrano se sostuvo que Newell's hizo un gran esfuerzo para conseguir a Lértora, pero el dinero que ofertó es insuficiente. Y se aclaró que hay otros clubes dando vuelta, incluso alguno de ellos estaría dispuesto a poner una suma más elevada que la que ofreció la lepra.

El último ofrecimiento de Newell's fue de 700 mil dólares brutos por la mitad del pase y el pago de contado. La modalidad de pago se había ido mejorando en la semana, de tres cuotas a dos y luego a una sola. Pero ni así se convenció a la dirigencia de Belgrano. En la tarde de ayer, el Pirata siguió con la postura de no ceder al futbolista, que si bien no es intransferible, como se aclaró, lo considera uno de los referentes del plantel y que será el capitán en el equipo que dirige Alfredo Berti en el caso de seguir. No sólo Newell's tendrá que resignarse a la decisión de Belgrano. Lertora también. El mediocampista tuvo un día de cumpleaños no tan feliz. El volante, que cumplió los 29, deseaba jugar en Newell's y así continuar su carrera en un club de primera. No se le dio. Quizás lo pueda hacer en algún otro club de la máxima categoría.

Lértora interesaba en Newell's porque se trata de un mediocampista con entrega y actitud, que contagia a los compañeros a partir de su temperamento. Para este particular momento que atraviesa la lepra, es valioso un futbolista con carácter.

Newell's se encontró con la negativa de Belgrano por Lértora, pero desde el club del Parque se aseguró que siempre hay otras opciones en caso de que se caiga el plan A. Con tres semanas por delante antes del inicio de la Superliga, deberá acelerar las gestiones para conseguir el mediocampista central.