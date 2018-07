Bauza no debe cotizar jugadores

Bauza puede tener razón, pero no debe ponerles precio a los pases de los jugadores. En realidad, no debe decirlo. No es su función. No está bien que lo haga. Es el técnico de Central. No es un dirigente. El puede sugerir y adaptarse o no a lo que decida la dirigencia. Además, sus dichos pueden jugarle en contra. Encima, ya lo hizo dos veces. "Zampedri vale entre 3,5 y 4 millones de dólares. Y en efectivo", dijo el 9 de julio. "Ruben vale entre 4 y 5 millones de dólares", afirmó el viernes pasado. Dos tasaciones posibles, sin dudas. ¿Y si los dos se quedan? Estará "obligado" a mantenerlos como titulares. Obviamente, juntos. No podría poner tanta plata en el banco (si fueran los otros, los financieros, el rédito sería distinto), eso sería una señal distinta a las que dio. Y debería potenciarlos. Que sean las figuras canallas en la Superliga para que sus cotizaciones no sólo sean justas sino que, al menos, se mantengan. Es cierto que no se negó a que Central los vendiera. Pero si las ofertas fueran menores y cualquier operación se concretara, dejaría mal parados a los dirigentes por aceptar. Y él quedaría mal también porque en ese caso no contaría con el apoyo dirigencial. Esto es claro, el Patón es el entrenador canalla, no el cotizador. Es cierto que tiene mucha "chapa", que su palabra "vale", pero debe limitarse a lo futbolístico. Que el equipo juegue bien, que obtenga resultados, que los jugadores se potencien, que los números de las tablas de posiciones, promedio y goleadores muestren a Central en los primeros lugares y dejar que los dirigentes se encarguen de los números de la economía.