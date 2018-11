El entrenador de Central , Edgardo Bauza, expresó su enojo contra el árbitro Fernando Rapallini al señalar que "hubo tres penales y no cobró ninguno" y dijo que -pese a que terminó apretado por Colón- el equipo "intentó ganarlo pero no se pudo".

En conferencia de prensa tras el empate ante Colón, Bauza dijo no estar preocupado por los siete partidos que lleva sin ganar. Y enseguida, hizo el anclaje en la situación que quería abordar: "Yo quisiera ganar, estuvimos cerca. Si (el árbitro Rapallini) cobra uno de los tres penales que hubo, ganábamos".

Cuando le recordaron que hace dos partidos viene haciendo alusión a los árbitros, Bauza fue contundente: "Es que hoy hubo dos penales que fueron muy claros. Y en uno (el de Ortiz a Herrera) estaba muy cerca y no sé por qué no lo cobró, porque lo empujaron. El otro puede ser una interpretación. Se pudo haber equivocado pero fueron raras las interpretaciones".

>> Leer más: Central sigue sin poder cortar la racha de triunfos

"Acá no hay casualidad, no los cobran a los penales. Hoy hubo tres y no los cobran. Me preocupa eso, pero no se puede hacer nada", se lamentó el Patón.

Respecto al partido indicó que "fue un primer tiempo muy duro, ninguno de los dos pudieron generar mucho fútbol. En el segundo cambiamos algunas cosas, mejoramos en el funcionamiento y el equipo fue más profundo. Logramos llegar al arco rival con peligro".

"Pudimos empatarlo -consideró el entrenador canalla-, tratamos de ir para ver si lo podíamos ganar y no pudimos pero lo intentamos. Me quedo con este segundo tiempo. Hay que seguir trabajando para que el equipo siga mejorando".

>> Leer más: A Central sólo le alcanzó para empatar y terminó pidiendo la hora

Sobre qué aspectos consideraba que había mejorado el equipo, Bauza hizo hincapié "en la circulación de la pelota. Eso nos dio la posibilidad de llegar al arco rival. El problema no fue el cansancio más allá de que el equipo hizo un gran desgaste".

Sobre los lesionados dijo que "Caruzzo tiene un problema muscular y no sabemos qué tiempo va a necesitar, no creo que llegue al próximo partido. Igualmente los defensores hicieron un gran trabajo".

Respecto a la convocatoria del lateral Alfonso Parot a la selección de Chile explicó: "Estamos tratando de hablar con la Federación de Chile para que lo autorice a jugar el próximo partido (con Central) y luego liberarlo. Vamos a ver qué pasa".