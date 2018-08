El Patón Bauza está muy tranquilo. Al menos así se lo vio en la conferencia de prensa que hoy encabezó en Arroyo Seco y donde evidenció la confianza que adquirió el equipo canalla que tiene puntaje ideal, no recibió goles en contra en los dos partidos de la Superliga y es el único puntero del torneo.

El entrenador de Rosario Central confirmó que la formación será igual de la que jugó en los partidos anteriores: "El equipo va a ser el mismo y no vamos a cambiar nada, vamos a seguir jugando como lo venimos trabajando", dijo para destacar que jugaron "ordenados en dos partidos que fueron difíciles".

Central formará con Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Federico Carrizo, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri.

El técnico además afirmó que el equipo ya tiene una "propia" forma de jugar. "Está estructurado y siento cómodos a los jugadores, entonces no tengo por qué cambiar, venimos convirtiendo goles y pudimos superar a dos rivales difíciles, vamos a ver cómo se mueve el equipo en los dos partidos siguientes", manifestó.

patón.jpg Conductor. El Patón Bauza aguarda con los brazos abiertos la llegada del volante central.



Ya enfocado en el partido con San Martín de Tucumán, el técnico dijo: "Creo que el rival va a venir a esperarnos, sabiendo que de local tenemos que salir a buscarlo, pero no hay que desordenarnos".

Bauza fue consultado acerca de la presión que harán sentir los hinchas que seguramente desbordarán el Gigante. "La gente va a empujar y mucho, espero que eso no nos desordene. Esto recién empieza, no es una condición que nos obliga a algo. La gente va a querer que a los 5 minutos vayamos ganando y es normal", agregó.

Respecto a las dificultades que observó en los partidos anteriores, manifestó: "Cuando perdemos la pelota nos empezamos a equivocar y eso nos obliga a defender más atrás. Si no estamos precisos en la mitad de la cancha ellos van a salir rápido".

El Patón además remarcó el trabajo fundamental de Ortigoza. "Si él está bien, encuentra el pase entre los volantes de ellos y empiezan a agarrarla Ruben y Zampedri, así el equipo contrario la pasa mal".

El entrenador volvió a insistir en que lo fundamental es el orden, disminuir los goles en contra y superar lo hecho anteriormente. "La idea principal es mejorar lo que se hizo el año pasado, si mejoramos la mitad vamos a estar entre los primeros 10. Después queremos clasificar a una Copa y pelear lo más arriba posible, no va a ser fácil, pero es la idea".

Fiel a su estilo se refirió a la importancia del aspecto defensivo. "Armamos el equipo de atrás para adelante y sabemos que tenemos que seguir creciendo, pero el primer paso ya lo dimos y es el orden. Con eso no alcanza, pero ya ganamos los dos primeros partidos, veremos si podemos seguir".

Por último fue consultado por los penales. "No me preocupa que no nos den un penal, me preocupa que el equipo haga un buen partido y no digo sólo al ganar, sino que sea un equipo sólido, con una estructura que complique al rival y que pueda generar situaciones de gol, es lo que pretendo como entrenador", señaló.