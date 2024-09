Baliño sobre el penal no sancionado para Central: del "es debatible" a "la decisión es correcta"

El árbitro del partido entre Boca y Central se refirió a infracción de Advíncula sobre Copetti que él no sancionó y que desde el VAR desestimaron por completo

Era penal para Central y Baliño no lo cobró en el final del partido en La Bombonera

“Para mí la principal consideración para no cobrar penal es que Advíncula juega claramente el balón. Lo hace con una distancia lejana a la pierna con la que se produce el contacto. Si la distancia hubiera sido más cercana, lo habría considerado más. El defensor claramente disputa el balón y después se produce el contacto. La decisión es correcta", relató Baliño sobre la jugada en la que prácticamente nadie consideró que era una acción para dejar parar.

En Canal 26, Baliño insistió con que “fue una jugada debatible”, pero no se apartó demasiado de su sensación respecto a que “la decisión de no penal es la correcta”. En un intento de explicación más específica el árbitro dijo: "El defensor juega claramente el balón, es muy claro. Por la inercia y las características de campo hay contacto.

¿Y ESTOOOOO? Terrible PLANCHAZO de Advíncula sobre Copetti en una de las últimas del 2-1 de Boca vs. Rosario Central... ¿NO ERA PENAL PARA EL CANALLA? pic.twitter.com/7cIyHF0jvN

Es imposible cortarle las piernas a los jugadores o evitar que el cuerpo siga deslizando y no se produzca el contacto". Tras el partido no hubo un solo integrante de la delegación canalla que no se quejara por la determinación que tomó Baliño y sus colegas que estaban en el VAR.

Porqué para Broun fue Penal

Es que es cierto que Advíncula impacta primero el balón, pero de inmediato le da de lleno al tobillo de Copetti. Jorge Broun, por ejemplo, lo ejemplificó a su manera: “Si yo salto y tomo la pelota, pero con la rodilla impacto en la cara de un jugador de Boca, es penal. Bueno, acá es lo mismo.

Penal2.jpg Copetti ya recibió el planchazo de Advíncula, que lo mira. Baliño observa todo a la distancia, con mucha calma. Marcelo Bustamante / La Capital

Es cierto que Copetti estuvo unos pocos segundos en el piso (dijo que se levantó porque no era su intención pelear con el árbitro) y que de haberse quedado tirado hubiera obligado a Trucco y Lobo Medina al menos a revisarla, pero fue lo que sucedió y no hubo ningún tipo de llamado por parte del VAR hacia el árbitro del partido.

En medio de una polémica que no parece ser tal, Baliño dijo lo suyo, que es una “jugada debatible”, pero que su decisión “fue la correcta”.