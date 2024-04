Atlético: la caída ante Alumni lo hundió al fondo de la tabla

En la tercera fecha del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aries, Atlético cayó en Tortuguitas 37-8. Plaza muestra destellos, pero no arranca

Atlético del Rosario está pagando al contado el mal de ausencias . No logra hacer pie. Muestras destellos, pero no arranca. Este sábado, en el marco de la tercera fecha del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aries Copa Banco Macro, cayó ante Alumni por 37-8, derrota que lo sumergió al último lugar de la tabla.

Los minutos siguientes siguieron siendo desprolijos, con falta de continuidad por parte de ambos equipos. En ese pasaje del partido, de los dos, Atlético fue un poco más que su rival: si bien le faltó peso ofensivo, mostró un buen line (en el primer tiempo ganó 7 y no perdió ninguno) pero sobre todo una defensa muy sólida con la que recuperó varias veces la pelota. De una de ellas recuperadas generó un penal que Bisio no pudo traducir en puntos.

Pocos minutos después, hubo un punto de inflexión: Agustín Fernández recibió una tarjeta amarilla y casi automáticamente el partido dio un giro de 180 grados. Ahí cambió la historia.

De la nada, a los 33’ los backs locales fabricaron un try a pura velocidad (Ramón Fuentes) como si fuera de otro partido. La conversión de Joaquín Díaz Luzzi estiró la diferencia y envalentonó a los de Tortuguitas que fueron más incisivos y se despegaron en el marcador con un penal que Díaz Luzzi no desaprovechó.

La recuperación de Atlético asomó en el arranque del complemento, cuando los backs dijeron presente con un juego dinámico (jugando por afuera como su escuela lo indica) y Facundo Gerosa anotó un try. Pero así como se asomó, volvió a perderse.

Desde allí Alumni se mostró más decidido y salió a llevarse por delante a Plaza, que empezó a sentir el desgaste realizado en el primer tiempo. Y fue encontrando los espacios, y a sumar, y a tener cada vez más autoridad.

Con la típica receta, line y maul, el try de Tomás Vibort volvió a herir a Plaza y a sellar su suerte. Después Alumni volvió a mostrar paciencia y efectividad con el try de Alejo González Chávez y terminó su faena con el try de Luca Sábato. Con el gol de Díaz Luzzi Alumni se puso 30-8 pero lejos de bajar el telón fue por más.

Antes del final del partido, Pedro Bisio vio la tarjeta amarilla y a cinco minutos del final dejó a Plaza con uno menos. Cansado y resignado el equipo resistió lo que pudo. En la última jugada del encuentro Cruz González Bibiloni le dio el tiro de gracia con el que Alumni redondeó una goleada que lo llevó a la cima de la tabla (que comparte con el SIC), impensada tras el primer tiempo, pero muy real al final del partido.

En la próxima fecha, Atlético del Rosario visitará a Newman, que este sábado cayó ante Champagnat 27-22. En los restantes partidos, SIC venció a Buenos Aires 31-25 y Regatas a San Luis 28-17. Belgrano, de visitante, dio vuelta el resultado en el final del partido y venció a CUBA en Villa de Mayo 42-41. Finalmente en La Catedral, CASI vapuleó a Hindú con un categórico 44-8.

Posiciones: SIC y Alumni, 13 puntos; Belgrano, 12; CASI, 10; Buenos Aires y Champagnat, 7; Regatas, San Luis, Newman e Hindú, 5; CUBA y Atlético del Rosario, 2.