Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Los materiales recolectados serán entregados a emprendimientos cooperativos que se encargan de reutilizarlos y valorizarlos

26 de noviembre 2025 · 19:42hs
Cada mes

Cada mes, en Rosario se recolectan miles de residuos informáticos. 

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, llevará adelante este fin de semana nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos, la número 11 del año 2025. Quienes tengan estos materiales podrán acercarse el viernes 28 de noviembre a los centros municipales de Distrito de 8.30 a 12.30, y el sábado 29, a la Dirección de Gestión de Residuos (Montevideo 2852), en el horario de 10 a 16.

El objetivo de esta actividad es reducir la cantidad de residuos urbanos, promoviendo la disposición final correcta, ya que estos elementos poseen un potencial riesgo ambiental, por lo cual es fundamental que reciban un destino adecuado y un tratamiento diferenciado.

De esta manera, los vecinos podrán descartar aparatos o dispositivos obsoletos como CPUs, notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresoras, cables, routers, entre otros. No se aceptan residuos corporativos.

>>Leer más: Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

Los materiales recolectados mes a mes son entregados a emprendimientos cooperativos que trabajan de manera articulada con el municipio y que se encargan de reutilizarlos y valorizarlos. Allí se desarman y se clasifican para su posterior reutilización, reciclado y reinserción en el mercado. Vale aclarar que los elementos con componentes potencialmente peligrosos que no se pueden recuperar se disponen en sitios habilitados para este fin.

Cabe remarcar que, a través de esta iniciativa que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Espacio Público desde 2017, durante el año pasado participaron en total 1.256 personas, se recibieron 7.040 aparatos y un total de 21.170 kilogramos de residuos informáticos.

