Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, llevará adelante este fin de semana nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos , la número 11 del año 2025. Quienes tengan estos materiales podrán acercarse el viernes 28 de noviembre a los centros municipales de Distrito de 8.30 a 12.30, y el sábado 29, a la Dirección de Gestión de Residuos (Montevideo 2852), en el horario de 10 a 16.

El objetivo de esta actividad es reducir la cantidad de residuos urbanos , promoviendo la disposición final correcta, ya que estos elementos poseen un potencial riesgo ambiental, por lo cual es fundamental que reciban un destino adecuado y un tratamiento diferenciado.

De esta manera, los vecinos podrán descartar aparatos o dispositivos obsoletos como CPUs, notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresoras, cables, routers, entre otros. No se aceptan residuos corporativos.

Los materiales recolectados mes a mes son entregados a emprendimientos cooperativos que trabajan de manera articulada con el municipio y que se encargan de reutilizarlos y valorizarlos. Allí se desarman y se clasifican para su posterior reutilización, reciclado y reinserción en el mercado. Vale aclarar que los elementos con componentes potencialmente peligrosos que no se pueden recuperar se disponen en sitios habilitados para este fin.

Cabe remarcar que, a través de esta iniciativa que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Espacio Público desde 2017, durante el año pasado participaron en total 1.256 personas, se recibieron 7.040 aparatos y un total de 21.170 kilogramos de residuos informáticos.