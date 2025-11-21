La Capital | Es Social | Rotary Club

Fexa impulsa la educación y la solidaridad en la Copa Challenger de golf del Rotary Club

21 de noviembre 2025 · 00:00hs
Mariano Rabellino

Mariano Rabellino, Lucio Marano y Renata Tula

La séptima edición de la Copa Challenger "Rotary Club Plaza de la Bandera" de Golf, celebrada con éxito el 14 y 15 de noviembre en el Country del Jockey Club de Rosario, reafirmó su compromiso con la acción social. Fexa, que se destacó como Main Sponsor por tercer año consecutivo , consolidando su papel como motor esencial de esta iniciativa benéfica. Los fondos obtenidos en esta edición serán destinados íntegramente al Centro Educativo Cuatro Vientos.

2 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
3 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
María Ocariz, Maria Eugenia Gulam y Alexia Boero

María Ocariz, Maria Eugenia Gulam y Alexia Boero

4 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Eduardo Montoya, Victor Soso y Nicolás Mattos

Eduardo Montoya, Victor Soso y Nicolás Mattos

5 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Adriana Amigo y Elda Masetti

Adriana Amigo y Elda Masetti

6 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
7 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Hernán Munuce, Diego Villanueva, Guillermo Sabolo, Alejo Méndez, Gonzalo Estévez

Hernán Munuce, Diego Villanueva, Guillermo Sabolo, Alejo Méndez, Gonzalo Estévez

8 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
9 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Fernando Jaureguialzo, Miguel Miniotti, Luis Cesanelli, Juan Pablo Maggi y Guillermo Cesanelli

Fernando Jaureguialzo, Miguel Miniotti, Luis Cesanelli, Juan Pablo Maggi y Guillermo Cesanelli

10 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Carlos Guma, Tomás Layus, Fernando Chiesa, Cristian Decaroli y María José Ferrero

Carlos Guma, Tomás Layus, Fernando Chiesa, Cristian Decaroli y María José Ferrero

11 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Silvia Campos, Patricia González y Guillermina Layus

Silvia Campos, Patricia González y Guillermina Layus

12 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
14 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
15 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
16 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
María Laura Fransoy y Leonardo Erausquin

María Laura Fransoy y Leonardo Erausquin

17 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Sandra Aguirre y Estéban Bretto

Sandra Aguirre y Estéban Bretto

18 -Torneo Golf Rotary JCR 15-11-25
Ezequiel Rivas y Johana Delguy

Julio Malaud y Miguel Muñoz

Violeta Knoll y Santiago Bacci

