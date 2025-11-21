Fexa impulsa la educación y la solidaridad en la Copa Challenger de golf del Rotary Club
21 de noviembre 2025·00:00hs
La séptima edición de la Copa Challenger "Rotary Club Plaza de la Bandera" de Golf, celebrada con éxito el 14 y 15 de noviembre en el Country del Jockey Club de Rosario, reafirmó su compromiso con la acción social. Fexa, que se destacó como Main Sponsor por tercer año consecutivo , consolidando su papel como motor esencial de esta iniciativa benéfica. Los fondos obtenidos en esta edición serán destinados íntegramente al Centro Educativo Cuatro Vientos.
