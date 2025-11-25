Abierto del Litoral 2025: Rosario, capital del golf por cinco días en su 90ª edición
Novedades

Abierto del Litoral 2025: Rosario, capital del golf por cinco días en su 90ª edición

La Capital | Novedades | Golf

Del 25 al 29 de noviembre, el tradicional club rosarino albergará una nueva edición del Abierto del Litoral, uno de los cinco campeonatos regionales de la AAG

25 de noviembre 2025 · 12:24hs

El Rosario Golf Club se prepara para vivir una semana grande. Del 25 al 29 de noviembre de 2025 será escenario del 90° Campeonato Abierto del Litoral, uno de los torneos más importantes y tradicionales del calendario argentino, que a lo largo de décadas se consolidó como cita obligada para los mejores jugadores del país y la región.

Se trata de uno de los cinco campeonatos regionales que cuentan con el patrocinio de la Asociación Argentina de Golf y, a la vez, de un certamen emblemático para la historia del Rosario Golf Club, organizador de todas sus ediciones y anfitrión de grandes figuras que dejaron su sello en la cancha de Fisherton.

Mariano Rabellino, Lucio Marano y Renata Tula

Fexa impulsa la educación y la solidaridad en la Copa Challenger de golf del Rotary Club

hosting local, la ventaja que mas valoran las empresas rosarinas

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

La edición 2025 reunirá a los principales exponentes del golf profesional, con jugadores provenientes del Tour de Profesionales TPG, del PGA Tour, del European Tour, del PGA Champions, del Staysure Legends Tour y de circuitos asiáticos, lo que garantiza un field de alto nivel y competencia de primer orden.

El campeonato se disputará a cuatro vueltas de 18 hoyos, bajo la modalidad juego por golpes, siguiendo las Reglas de Golf y las decisiones de R&A Rules Limited, además de las condiciones de la competencia y reglas locales aprobadas por el Comité del torneo.

golf-paladini (3)

El Abierto del Litoral en Rosario

El Abierto del Litoral tiene un vínculo inseparable con el Rosario Golf Club, que lo organiza de manera ininterrumpida desde su creación. A lo largo de estas nueve décadas, el certamen vio consagrarse a algunos de los nombres más importantes del golf argentino, entre los que figuran Roberto De Vicenzo, Fidel De Luca, Vicente Fernández, Armando Saavedra, Eduardo “Gato” Romero, Ángel Cabrera y Andrés “Pigu” Romero, referentes que acumularon títulos en los principales tours del mundo y que encontraron en esta ciudad una parada clásica de cada temporada.

Dentro de esa galería de campeones se destaca especialmente la presencia de Ricardo González, el jugador surgido en el propio Rosario Golf Club que se transformó en embajador natural del Abierto del Litoral. Con victorias en el European Tour, en el Challenge Tour, en el PGA Tour Championship y en el European Senior Tour, González ha sido durante años una de las caras más reconocidas del golf argentino y un protagonista infaltable en la cita rosarina.

>> Leer más: Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

El profesional local, muy querido por los socios y por el público que sigue habitualmente el torneo, levantó el trofeo del Litoral en cinco oportunidades: 2003, 2005, 2009, 2010 y 2013. Esa secuencia de triunfos lo instaló como uno de los grandes dominadores de la competencia y reforzó el vínculo afectivo con el club que lo vio formarse.

Además de sus condiciones deportivas, González se destaca por su capacidad de convocatoria, ya que, gracias a sus gestiones, muchas de las grandes figuras del golf nacional e internacional no faltan a la cita cuando llega la semana del Litoral.

golf-paladini (2)

La historia del torneo

La historia de Abierto del Litoral también está atravesada por su proyección internacional. En 1979 y 1981, el Rosario Golf Club organizó, en paralelo al Abierto, competencias internacionales de aficionados, un gesto que anticipaba el camino de apertura que el torneo recorrería en las décadas siguientes. En 1994 se incorporó al Tour Sudamericano, para luego formar parte del Tour de las Américas en 2000, 2001 y 2008.

El crecimiento se consolidó en 2007, cuando la cancha del Rosario Golf Club se sumó al Challenge Tour europeo, convirtiéndose en la primera del interior del país en recibir a ese prestigioso circuito. Ese hito no solo puso a Rosario en el mapa del golf internacional, sino que también proyectó al Abierto del Litoral como una plataforma de despegue para muchos jugadores que buscaban dar el salto a los tours más competitivos del mundo.

El carácter deportivo del torneo tuvo en los últimos años capítulos inolvidables. El último campeón es el rosarino Alejandro Tosti, que se impuso en condición de aficionado con una actuación histórica: sumó 258 golpes, es decir 26 bajo el par, y cerró el campeonato con una vuelta final de 62 golpes (-9), logrando así un nuevo récord y repitiendo el título obtenido en 2022. Esa performance reforzó la tradición del certamen como escenario ideal para grandes actuaciones individuales y para la irrupción de nuevas figuras.

Nueve décadas de campeonatos

Con la 90ª edición en el horizonte, el Campeonato Abierto del Litoral 2025 promete combinar historia y presente: por un lado, el peso simbólico de un torneo que se disputa sin interrupciones desde hace décadas y que sigue siendo respaldado por la Asociación Argentina de Golf; por otro, la presencia de jugadores profesionales de primer nivel que llegan desde distintos tours, sumada al empuje de los talentos surgidos en la región.

>> Leer más: Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Para Rosario y su área de influencia, la llegada de una nueva edición del Abierto del Litoral implica también un atractivo deportivo y social, debido a que durante cinco días el Rosario Golf Club se transformará en punto de encuentro para aficionados, socios, familias y quienes se acercan a descubrir de cerca la competencia de alto rendimiento. La mezcla de historia, nivel de juego y tradición convierte a esta 90ª edición en una cita ineludible para el golf argentino en 2025.

Golf Abierto del Litoral Litoral Rosario Golf Club

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
nueva escuela preuniversitaria con el sello de la ugr en la rinconada

Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

dia mundial de la construccion

Día Mundial de la Construcción

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Edición impresa

martes 25 de noviembre de 2025

Tapa

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

La aclaración llega luego de la difusión de un informe que indica que el sur de Santa Fe tiene niveles preocupantes de ese elemento en el agua
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Lo más importante
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1

La defensa de Newells, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000