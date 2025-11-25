Abierto del Litoral 2025: Rosario, capital del golf por cinco días en su 90ª edición

Del 25 al 29 de noviembre, el tradicional club rosarino albergará una nueva edición del Abierto del Litoral, uno de los cinco campeonatos regionales de la AAG

El Rosario Golf Club se prepara para vivir una semana grande. Del 25 al 29 de noviembre de 2025 será escenario del 90° Campeonato Abierto del Litoral , uno de los torneos más importantes y tradicionales del calendario argentino, que a lo largo de décadas se consolidó como cita obligada para los mejores jugadores del país y la región.

Se trata de uno de los cinco campeonatos regionales que cuentan con el patrocinio de la Asociación Argentina de Golf y, a la vez, de un certamen emblemático para la historia del Rosario Golf Club, organizador de todas sus ediciones y anfitrión de grandes figuras que dejaron su sello en la cancha de Fisherton.

La edición 2025 reunirá a los principales exponentes del golf profesional, con jugadores provenientes del Tour de Profesionales TPG, del PGA Tour, del European Tour, del PGA Champions, del Staysure Legends Tour y de circuitos asiáticos, lo que garantiza un field de alto nivel y competencia de primer orden.

El campeonato se disputará a cuatro vueltas de 18 hoyos, bajo la modalidad juego por golpes, siguiendo las Reglas de Golf y las decisiones de R&A Rules Limited, además de las condiciones de la competencia y reglas locales aprobadas por el Comité del torneo.

golf-paladini (3)

El Abierto del Litoral en Rosario

El Abierto del Litoral tiene un vínculo inseparable con el Rosario Golf Club, que lo organiza de manera ininterrumpida desde su creación. A lo largo de estas nueve décadas, el certamen vio consagrarse a algunos de los nombres más importantes del golf argentino, entre los que figuran Roberto De Vicenzo, Fidel De Luca, Vicente Fernández, Armando Saavedra, Eduardo “Gato” Romero, Ángel Cabrera y Andrés “Pigu” Romero, referentes que acumularon títulos en los principales tours del mundo y que encontraron en esta ciudad una parada clásica de cada temporada.

Dentro de esa galería de campeones se destaca especialmente la presencia de Ricardo González, el jugador surgido en el propio Rosario Golf Club que se transformó en embajador natural del Abierto del Litoral. Con victorias en el European Tour, en el Challenge Tour, en el PGA Tour Championship y en el European Senior Tour, González ha sido durante años una de las caras más reconocidas del golf argentino y un protagonista infaltable en la cita rosarina.

>> Leer más: Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

El profesional local, muy querido por los socios y por el público que sigue habitualmente el torneo, levantó el trofeo del Litoral en cinco oportunidades: 2003, 2005, 2009, 2010 y 2013. Esa secuencia de triunfos lo instaló como uno de los grandes dominadores de la competencia y reforzó el vínculo afectivo con el club que lo vio formarse.

Además de sus condiciones deportivas, González se destaca por su capacidad de convocatoria, ya que, gracias a sus gestiones, muchas de las grandes figuras del golf nacional e internacional no faltan a la cita cuando llega la semana del Litoral.

golf-paladini (2)

La historia del torneo

La historia de Abierto del Litoral también está atravesada por su proyección internacional. En 1979 y 1981, el Rosario Golf Club organizó, en paralelo al Abierto, competencias internacionales de aficionados, un gesto que anticipaba el camino de apertura que el torneo recorrería en las décadas siguientes. En 1994 se incorporó al Tour Sudamericano, para luego formar parte del Tour de las Américas en 2000, 2001 y 2008.

El crecimiento se consolidó en 2007, cuando la cancha del Rosario Golf Club se sumó al Challenge Tour europeo, convirtiéndose en la primera del interior del país en recibir a ese prestigioso circuito. Ese hito no solo puso a Rosario en el mapa del golf internacional, sino que también proyectó al Abierto del Litoral como una plataforma de despegue para muchos jugadores que buscaban dar el salto a los tours más competitivos del mundo.

El carácter deportivo del torneo tuvo en los últimos años capítulos inolvidables. El último campeón es el rosarino Alejandro Tosti, que se impuso en condición de aficionado con una actuación histórica: sumó 258 golpes, es decir 26 bajo el par, y cerró el campeonato con una vuelta final de 62 golpes (-9), logrando así un nuevo récord y repitiendo el título obtenido en 2022. Esa performance reforzó la tradición del certamen como escenario ideal para grandes actuaciones individuales y para la irrupción de nuevas figuras.

Nueve décadas de campeonatos

Con la 90ª edición en el horizonte, el Campeonato Abierto del Litoral 2025 promete combinar historia y presente: por un lado, el peso simbólico de un torneo que se disputa sin interrupciones desde hace décadas y que sigue siendo respaldado por la Asociación Argentina de Golf; por otro, la presencia de jugadores profesionales de primer nivel que llegan desde distintos tours, sumada al empuje de los talentos surgidos en la región.

>> Leer más: Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Para Rosario y su área de influencia, la llegada de una nueva edición del Abierto del Litoral implica también un atractivo deportivo y social, debido a que durante cinco días el Rosario Golf Club se transformará en punto de encuentro para aficionados, socios, familias y quienes se acercan a descubrir de cerca la competencia de alto rendimiento. La mezcla de historia, nivel de juego y tradición convierte a esta 90ª edición en una cita ineludible para el golf argentino en 2025.