Arranca la era Bidoglio con Maxi como estandarte

Hoy dará inicio la pretemporada leprosa en el predio de Bella Vista con el entrenador ya ratificado en el cargo y con el ansiado retorno de la Fiera, que le dará un salto de jerarquía al plantel

Newell's se pone en movimiento. Esta mañana, a las 8, los rojinegros arrancarán el año de entrenamiento en el predio Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista, con la ratificación de Héctor Bidoglio como DT y la gran noticia del retorno de Maximiliano Rodríguez al club que lo formó como futbolista y en que se convirtió en ídolo y campeón. Claro que comienza un 2019 con una premisa básica: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar de aliviar el promedio para esta temporada, pero en especial para oxigenar la que viene (2019/2020), donde hoy asoma demasiado relegado. Será una pretemporada exprés, con poco margen de prueba, donde la maquinaria física y futbolística deberá estar aceitada para el 27 de enero, día señalado para el debut, que será nada menos que ante Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Bien temprano debido a las altas temperaturas, el plantel rojinegro está citado esta mañana en Bella Vista, donde comenzará paulatinamente la puesta a punto para llegar de la mejor manera al estreno oficial de la Superliga frente a los xeneizes. En el receso se mencionaron a varios entrenadores "reconocidos", pero ante la falta de definiciones la dirigencia del Parque cortó por sano y ratificó en el cargo a Bidoglio, que venía haciendo un gran trabajo en la reserva y en el interinato de dos partidos que tuvo al final del año pasado tuvo un andar impecable, con dos victorias al hilo en igual cantidad de partidos.

Esta situación le abrió a Bidoglio la puerta a la continuidad y hoy estará al frente del plantel en el primer entrenamiento de 2019, ya como técnico definitivo y con la gran ilusión de darle definitivamente al equipo la impronta de protagonismo y juego agresivo que pregona.

Claro que además de Bidoglio hoy todos los flashes estarán posados en la figura de Maximiliano Rodríguez (que ayer cumplió 38 años). La Fiera decidió volver a Newell's en este receso para cumplir el sueño de retirarse con la camiseta que ama. "Volver era una cuenta pendiente y retirarme con esta camiseta era algo por saldar. Con el hincha tenemos un cariño mutuo, Newell's me extrañaba a mí, yo extrañaba a Newell's. Eso no tiene precio. Cuando tuve que volver la primera vez también se peleaba el descenso y eso no es fácil. Hoy el club pasa por un momento complicado con el promedio, pero que venga Maxi no significa que venga el salvador. Yo sólo quiero ser útil al equipo", declaró el jugador en su presentación el pasado 28 de diciembre, en la zona baja del Coloso.

Cuatro semanas de trabajo

La pretemporada comprimida tendrá apenas cuatro semanas, antes de lo que será la exigente competencia oficial que afrontará la Lepra. No será un camino despejado el inicio de 2019 para Newell's y prueba de ello serán las cuatro primeras fechas de la Superliga.

Porque en la fecha 16ª los rojinegros recibirán a Boca en el Coloso, el 27 de enero. Luego, el 3 de febrero será la visita a Unión en el estadio 15 de Abril (17ª fecha). A continuación, por la 18ª jornada se jugará nada menos que el clásico rosarino ante Central en el Parque de la Independencia, previsto para el 10 de febrero. Y por la 19ª fecha, el duro escollo será San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el 16 de febrero. Un inicio de alto voltaje para Newell's.

Lo dicho, Bidoglio le sacó petróleo a la chance que tuvo en el final del año pasado de dirigir de manera interina a la primera división, y con las victorias en fila ante Patronato (1-0) y San Martín de Tucumán (3-0) se posicionó como una opción válida de continuidad y así fue ratificado por la dirigencia como DT del primer equipo leproso.

Hoy Newell's se pone en movimiento para arrancar un exigente 2019, en el que prevalece la misión de sumar la mayor cantidad de puntos para engrosar el promedio y donde el clásico en el Coloso asoma como la gran oportunidad de que el ciclo Bidoglio tenga un espaldarazo anímico para crecer en el juego y la autoestima.

La Lepra renueva la ilusión, necesita tener dentro de la cancha un año superador a lo que fue el flojo 2018.