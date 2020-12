Según constató Ovación, el escrito no fue elevado a la casa madre del fútbol argentino por arte de la improvisación. Fue bien analizado y consensuado por el departamento fútbol. Por eso salieron en la jornada del lunes a realizar algunos sondeos.

Uno de ellos fue Javier García. El ex Tigre y Racing es el tercer arquero de Boca en la actualidad. Por eso Central mostró interés, ya que el jugador de 33 años podría ser la solución al problema que, desde la partida de Jeremías Ledesma a Cádiz, el Kily González no pudo resolver.

Todavía no hay un veredicto sobre si podrá sumarse. Gran parte de la resultante dependerá de la opinión de Miguel Angel Russo. Sin embargo, buscarán seducir al arquero en estos días porque el tiempo apremia.

Es que formalmente hay margen hasta el próximo lunes. Y el apuntado debe estar participando en el fútbol nacional o bien tener el pase en su poder.

Por eso además del arquero suplente de Boca, los auriazules tienen en el radar otros profesionales de marcado rodaje. La lista es reducida, pero existe.

Incluso trascendió que otro que podría cuadrar es Germán Lux. Poroto tampoco juega en River. Está detrás de Franco Armani y Enrique Bologna. A eso hay que sumarle que el Kily lo conoce bien porque jugaron juntos en la selección nacional que ganó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Es un futbolista que interesa, pero tampoco se perfilaría para ser una gestión tan sencilla como algunos canallas especulan.

En Arroyito tomaron además la determinación de que si no logran contratar a un arquero que llegue y salga a la cancha rápido, o sea para jugar en la fase complementaria, no sumarán a nadie. En ese caso esperarán hasta que se abra la ventana de enero para ahí sí ir en busca de un nombre de peso. Que no sienta presión por defender el arco centralista.

¿Y Fatu Broun? Es un jugador de la casa que tiene las puertas abiertas. Sobre todo con el Kily. Pero firmó hace poco la renovación con Gimnasia por expresa petición de Diego Armando Maradona. En estos momentos no hay chances de que deje La Plata. Más adelante, tal vez.

Aunque por dentro los directivos centralistas esperan cerrar a alguien en el transcurso de la semana. Aunque a la vez hay un pacto interno de que no tomarán una medida a la ligera, pese a que Marcelo Miño no logró convencer.

Mientras tanto, la directiva seguirá trabajando para fichar un arquero. El Kily González también hará su búsqueda. Las partes harán el intento. Sobre todo pensando en la chance de que haya clásico a corto plazo.

Josué Ayala pasó por el quirófano

Desde Central informaron que ayer “fue intervenido quirúrgicamente Josué Ayala de una lesión aguda completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se realizó una ligamentoplastia por vía artroscópica”. Según reza el escueto y sorpresivo parte oficial, la operación estuvo a cargo de los médicos José Luis Aparicio, Lisandro Nardin y también participó Hernán Giuria. Se estima una baja deportiva de ocho meses.