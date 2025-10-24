La acción discutida del final que protagonizó Di María y le dio el pasaje a Central a la Libertadores El mini partido se terminaba 0 a 0, pero apareció Fideo, le cometieron penal, facturó y Central se metió en el torneo continental 24 de octubre 2025 · 17:34hs

Marcelo Bustamante / La Capital Di María, tendido en el piso tras el penal. Central lo ganó al final.

Se jugaba el segundo tiempo del mini partido y todo se encaminaba para el 0 a 0. Y allí se dio la corrida de Ángel Di María, que resolvió una ecuación que hasta ahí no tenía una respuesta favorable para Central. Le cometieron penal, que protestó todo Sarmiento, y luego sentenció Fideo, para lograr tres puntos vitales para los de Arroyito.

Di María corrió lanzado por la izquierda y el arquero de Sarmiento, Lucas Acosta, se arrojó al piso de manera temeraria con los pies para adelante. En su intento de despejar la pelota, se llevó puesto a "Angelito".

El árbitro Andrés Merlos no dudó y sancionó la pena máxima ante las protestas de todo los juninenses.

Angel3 Di María ejecuta el penal que le dio el triunfo a Central ante Sarmiento. El Var no consideró revisar la jugada de Di María Incluso el VAR no lo llamó a revisar la jugada porque estuvo de acuerdo con el fallo. El propio Di María se hizo cargo del penal y le dio 1 a 0 a Central.