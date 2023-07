Las sensaciones fueron dispares. El vaso medio vacío muestra que las albicelestes no pudieron sumar ni siquiera un punto y que en este inicio de su cuarto mundial, en los diez partidos que disputó, todavía no sabe lo que es ganar un partido. Pero en el vaso medio lleno se vio un equipo mucho más competitivo que el de Francia 2019, con coraje, con argumentos para jugarle de igual a igual a un equipo europeo y que no va a sufrir once goles en contra como le pasó contra Alemania en la Copa del Mundo de China en 2007.