13 de abril: Día de la Kinesiología El 13 de abril se celebra en nuestro país el Día de la Kinesiología, en conmemoración a la creación en 1937 de la primera escuela de Kinesiología en el ámbito universitario 13 de abril 2026 · 00:00hs

En el año 1948, por medio del Decreto 8648, esta fecha es reconocida como efeméride nacional.

Los primeros Cursos de Kinesiterapia en la Argentina fueron dictados por la Dra. Cecilia Grierson, en 1904. Fue la primera mujer en graduarse como médica en Sudamérica y dictaba sus clases en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

En el año 1922, comienza a dictarse un curso de Kinesiterapia -cuya duración era de dos años- a pedido del Dr. Octavio Fernández, considerado el primer Maestro de la Kinesiología en el país. Bajo su iniciativa se funda el 13 de abril de 1937 la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires. El Curso logra transformarse luego en Carrera con una duración de tres años.

El Kinesiólogo es especialista en el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y la prevención de sus alteraciones; interviene en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física.