Apostillas

Cacciabue y Ribair, una fecha de sanción

El tribunal de disciplina de la AFA sancionó ayer a Jerónimo Cacciabue con una fecha de suspensión por la tarjeta roja que recibió contra Talleres. El mediocampista cumplió la sanción contra Gimnasia, lo mismo que Ribair Rodríguez, que también fue castigado con un partido. Braian Rivero es otro que faltó ante el Lobo por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.





El pibe Calcaterra, afuera del banco

Héctor Bidoglio optó por relegar del banco de suplentes al juvenil volante Diego Calcaterra, quien fue convocado por primera vez para integrar la delegación de primera división. Sin dudas que el cuerpo técnico quiere seguir sumando chicos de las inferiores y que se vayan adaptando a lo que es la máxima categoría.





Newell's pidió seis mil entradas para la copa

La dirigencia de Newell's solicitó seis mil entradas a las autoridades de la Copa Argentina para poner a disposición de los hinchas. El equipo de Bidoglio debutará en esta competencia el domingo 24 de marzo, a las 17.10, enfrentando a Villa Mitre de Bahía Blanca en la cancha de Unión. La idea de la entidad del Parque es ponerlas a la venta a partir del miércoles, en el Coloso.





Moreno fue citado al Sub 20 y se lo pierde

El juvenil Aníbal Moreno, una de las grandes promesas que tiene Newell's pensando en un futuro no tan lejano, fue citado por la selección juvenil Sub 20 para participar de tres amistosos que se jugarán en Murcia (España) entre el 18 y 24 de marzo. Como este último día Newell's debutará en la Copa Argentina, Moreno no podrá ser tenido en cuenta por Bidoglio. Otro que fue convocado a la selección es Enzo Cabrera.





La reserva se presenta esta tarde en el bosque

Hoy, a las 16, la reserva de Newell's (43 puntos) visitará a Gimnasia (21) en el estadio del Lobo en el bosque platense. El conjunto de Aldo Duscher se ubica tercero en la tabla de posiciones, a 7 unidades del líder San Lorenzo (un partido menos) y a 2 del escolta Boca.