Ante Newell's y con muy poquito, Central se llevó un montón de festejos del Gigante

Un cabezazo goleador, un mano a mano desperdiciado y no mucho más. Sólo eso tuvo Central, pero con ese poquito le alcanzó para marcarle la diferencia a un Newell’s que si de limitaciones se trata, en esta ocasión rindió todas las materias. La pobreza de un lado y del otro fueron evidentes, pero del lado canalla hubo algo fundamental: oportunismo. ¿Y después qué? Más mañas que otra cosa, jugando a no jugar e incluso llevando al extremo el esfuerzo que Tevez pudo haber regulado con los cambios y no hizo. Tan solo eso fue Central para regalarse una victoria como hacía tiempo no tenía.