Di María tras el debut copero: "Sacamos un empate pero merecíamos un poco más"

El capitán de Central se mostró disconforme con el empate sin goles ante Independiente del Valle en la presentación en la Libertadores. "Tuvimos muchas ocasiones", agregó

"Hicimos un partido perfecto, por eso la sensación que tengo es fea", sintetizó Ángel Di María tras la presentación de Central en la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle con un empate en cero. El resultado no dejó conforme a los Canallas, que buscaron hacer valer la localía y quedarse con los tres puntos, pero a pesar de la búsqueda se quedó en el intento. " Es el primer partido y por lo menos no se perdió. Sacamos un empate y merecíamos un poco más . Esto es fútbol", agregó el capitán del equipo y máxima figura no sólo del equipo sino de la Copa.

"Tuvimos un montón de ocasiones y no pudimos convertir", sostuvo Fideo a la hora de las palabras en un encuentro donde superó a un conjunto ecuatoriano que sufrió la expulsión de Junior Sornoza, pero no pudo romper el 0-0. "Nos vamos con una sensación amarga" , insistió Di María con cierta bronca por el resultado cosechado.

Angelito vivió un momento especial y de pura emoción en los minutos previos al juego y luego del mismo porque fue su presentación después de dos décadas de ausencia en el fútbol argentino y sudamericano. "Es muy lindo volver a jugar, pero la ansiedad y el hecho de dormir poco ya pasó. Ahora hay que hacer todo lo posible para pasar a octavos", sentenció.

"TE DEJA MAL NO PODER CONVERTIR" El análisis de Ángel Di María tras el empate de Rosario Central ante Independiente del Valle en su debut por CONMEBOL #Libertadores . pic.twitter.com/I3jvyj7iIK

"Se hizo un gran partido"

"Venimos haciendo las cosas muy bien, estamos en una seguidilla de partidos importantes. Se hizo un gran partido y hay que seguir por este camino", expresó el capitán y referente del conjunto liderado por Jorge Almirón.

"Por lo menos no se perdió, se logró un empate y la verdad es que esto es fútbol. Perdimos muchas pelotas que no deberíamos haber perdido, cometimos errores. La ansiedad y los nervios, nuestros y de la gente, creo que nos llevó a eso, pero es le primer partido", afirmó Di María, quien al igual que el resto de sus compañeros pondrán el foco en la segunda presentación en Paraguay, ante Libertad, y con la necesidad de sumar los primeros tres puntos en la Libertadores.